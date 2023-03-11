Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları'nda!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan ikili, Paris tatili dönüşünde birlikte kamera karşısına geçip aşklarını ilan ettiler.

KUZEY IŞIKLARININA GİTTİLER

Ünlü çift Paris'in ardından bu sefer de Finlandiya'ya gitti. Çiçeği burnunda aşıklar bu sefer de birlikte Kuzey Işıkları'nı seyretti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Sabancı, herhangi bir açıklama da bulunmadı. Erçel ise paylaşım yapmamayı tercih etti.

''CİDDİ BİR İLİŞKİ''

Paris tatilinin dönüşünde görüntülenen çiftten Hande Erçel "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz" derken Hakan Sabancı da "Ciddi bir ilişki" açıklamasını yapmıştı.



