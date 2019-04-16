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Çiçek Abbas filmi Adana'da gerçek oldu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan bir kişinin bir hafta önce 10 bin 500 liraya satın aldığı ve sadece iki kez bindiği otomobilin 4 lastiği jantlarla birlikte çalınması başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen'in oynadığı "Çiçek Abbas" filmini hatırlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir hafta önce 10 bin 500 liraya otomobil alan Uğur Köreken, aracını evinin yakınına park etti. Köreken sabah çalıştığı Adana Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne gitti.

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Burada şoför olarak çalışan Köreken'in telefonu çalarken mahalleden arkadaşları park ettiği otomobilinin 4 lastiğinin jantla birlikte çalındığını söyledi. Köreken bunun üzerine hemen otomobilinin bulunduğu yere geldi. Otomobilini olduğu yere gelen Köreken, otomobilini 4 lastiğinin de çalındığını görünce şoka girip polisi aradı.

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KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine gelen polis, şüphelilerin otomobili tuğlalarla kaldırdığını ve lastiklerin jantlarıyla çalındığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için araç üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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"SADECE 2 DEFA ANCAK BİNDİK"

Polislerin çalışmasını izleyen Köreken, otomobili dün saat 12.00 civarında bıraktığını söyleyerek, "Bugün geldiğimizde lastikler sökülmüştü. Arabayı alalı 1 hafta oldu 10 bin 500 liraya aldık. Ben, büyükşehir belediyesinde su tankeri kullanıyorum şoförlük yapıyorum. Lastikleri çalan kişi beni izliyorsa, Allah’ından bulsun söyleyecek bir şey bulamıyorum. 6 bin lira param vardı gerisini annemden aldım onunda bir emekli parası var arabayı almam için yardımcı oldu bana. Üzülüyorum bu durum olduğu için daha arabayı alalı bir hafta oldu sadece 2 defa ancak bindik. Arabaya bin 200 lira masraf etmiştim, şu an yeniden lastik alacak param yok ya bulunacak ya da uzun bir süre bu şekilde kalacak" dedi.

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"BU HALDE GÖRÜNCE AKLIMA 'ÇİÇEK ABBAS' FİLMİ GELDİ"

Köreken, "Otomobilini bu halde görünce aklıma 'Çiçek Abbas' filmi geldi, sağlık olsun diyelim inşallah bulunur" diye konuştu.

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İHA


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Anahtar Kelimeler:
adana belediye Çiçek Abbas

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ey insanoğlu kendine gel, yapma, hakkın olmayanı neden alıyorsun, doğru ol, dürüst ol, vicdanlı ol vs
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