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Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değiştirmeye karar vermişti! Yeni pozlarını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 14:48
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Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirmeye hazırlandığı gündeme gelmişti. Çocuklarının yanında ve destekçi olan ikiliden Dilligil yeni pozlarını paylaştı.

Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değiştirmeye karar vermişti! Yeni pozlarını paylaştı

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu aldığı kararla gündeme gelmişti. Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.

Çiçek Dilligil konuyla ilgili, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" demişti.

Ekran Alıntısı

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Çocuğunun yanında olan başarılı oyuncu sosyal medyadan yeni aile pozunu paylaştı. Dilligil "Bu sene evlilik yıl dönümümüz ve Anneler Günü'nün aynı güne gelmesi. Bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım, diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneliği yaşama sebebim canım. Şükür sebeplerim Ömrünüz, ömrümüz uzun, sağlıklı ve yüzümüzdeki gülücükler gibi içten ve çok mutlu geçsin" dedi.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Çiçek Dilligil'in oğlu bu süreçte adını Ayda olarak değiştirmişti.


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