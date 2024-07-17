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  4. Çiçek Taksi'de oynamıştı... Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti

Çiçek Taksi'de oynamıştı... Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 11:59
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Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yıldırım Yanılmaz, bir süredir kaldığı Balıkesir Karesi Belediyesi'ne ait huzur evinde hayatını kaybetti. Acı haberi Yanılmaz'ın arkadaşı, sihirbaz Ferdinand Haralanbidu duyurdu.

Çiçek Taksi'de oynamıştı... Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti

MYNET- 'Sıfır Nokta', 'Ölüm Oyunu', 'Flas, Abdülkadir Geylani: Batmayan Güneş' yapımlarının yönetmenliğini yapan, tiyatro oyuncusu Yıldırım Yanılmaz, 78 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Bir süredir Karesi Belediyesi'ne ait huzurevinde kaldığı öğrenilen Yanılmaz'ın acı haberini arkadaşı, sihirbaz Ferdinand Haralanbidu şu sözlerle duyurdu:

“Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, yapımcı, güzel insan Yıldırım Yanılmaz hoca Balıkesir huzur ve bakım evinde vefat etti. Üzücü haberi biraz önce oradaki yetkililer beni arayarak verdi. Üzüntüm sonsuz… İyi ki onu bir hafta önce ziyaret etmiştim. Onunla son görüşmemiz olmuş. Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat hocam… Allah sevenlerine, dostlarına sabır versin… Hocam seni unutmayacağım…”

YILDIRIM YANILMAZ 2

YILDIRIM YANILMAZ KİMDİR?

18 Ocak 1946’da Zonguldak’ta dünyaya gelen Yıldırım Yanılmaz, konservatuvarda öğrenim gördü ve İsmail Dümbüllü’den geleneksel tiyatroya ait bilgileri aldı. Profesyonel olarak 1969 yılında Halit Refiğ‘in “Bir Türk’e Gönül Verdim” filminde yönetmen yardımcılığı yaparak adım atmıştır. 1986 yılında “Düğüm” adlı filmle yönetmenliğe adım attı.

Otobüs Yolcuları / İhsaniye – Karasu, Hesap Günü (2006), Deniz Gülü, “Ölüm Oyunu”, “Aptallık Rekoru” gibi filmleri yönetti, Orhan Veli’nin İlham Perisi Bella belgeselini yönetti. Şengün Konağı, Çiçek Taksi, Güneş Doğacak gibi projelerde rol aldı.

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