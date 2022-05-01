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Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz'ın son halini görenler tanıyamadı

01.05.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Küçükayvaz, bir zamanlara damga vuran Çiçek Taksi dizisinde Fırıldak Ömer rolüne hayat verdi. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın son hali görenleri şaşırttı.

Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz'ın son halini görenler tanıyamadı

53 yaşındaki oyuncu Cengiz Küçükayvaz kariyeri boyunca birçok tiyatro, sinema ve dizi projesinde rol aldı. Maskeli Beşler: Irak, Hababam Sınıfı Askerde, Harbi Define gibi yapımlarla ekran önüne geçen tiyatrocunun son hali şaşırttı.

CENGİZ KÜÇÜKAYVAZ'IN SON HALİ

Rol aldığı yapımlarla seyircilerin kalbinde taht kuran Cengiz Küçükayvaz İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı. Birçok tiyatro, film ve dizi tecrübesi bulunan Cengiz Küçükayvaz, Çiçek Taksi dizisi ile akıllara kazındı.

Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz'ın son halini görenler tanıyamadı

Ekran önü projelerinin yanı sıra seslendirme çalışmaları da bulunan ünlü oyuncu 2013'te Züleyha Karyağdı ile hayatını birleştirdi. Bir çocuk babası ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı.

Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz'ın son halini görenler tanıyamadı

Instagram'da aktif olan ünlü oyuncu, 'cengizkucukayvaztiyatrosu' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz'ın son halini görenler tanıyamadı

Eşi Züleyha Karyağdı ile paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. 14 Ekim 2021'de eşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutlayan tiyatrocu aşağıdaki şiiri paylaşımın açıklamalar kısmına düştü:

ADI ZÜLEYHA ;
Bir gün ,
Bir gün doğar...
Aylardan ne yaz, ne kış.
Sadece sonbahar...
İmbat küsmüş , havada lodos ,
İnce bir yağmurla vals eden rüzgar...
Aydınlanır 14'üyle ,
Sabahın ilk ışıkları ;
Günlerden bir gün doğar...
Tebessüm olur , bebek olur , su olur ,
Melek olur , ekim olur ,
Birine can olur...
Candan , bir başka cana akar...
Durur rüzgar ,
Durur sonbahar ,
AŞK olur...
Günlerden bir gün doğar ;
Bir peri misali ,
Adı ZÜLEYHA konur...
Seni Çok Seviyorum...
İyiki Doğdun Kuzummmm , Aşkımmmm , Sevgilimmm..

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