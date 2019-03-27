Mynet Trend

Çiçero'nun 1 TL'lik bilet tartışması!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
SİNEMA TV  | 27.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

Mustafa Uslu’nun ismi bu kez 1 TL'lik sinema bilet iddialarıyla anıldı. Uslu’nun Çiçero filmininin gişe rakamlarını yüksek gösterebilmek için filmin biletlerini gösterime girdiği 9’uncu haftadan itibaren 1 TL’ye düşürdüğü iddia edildi.

Çiçero'nun 1 TL'lik bilet tartışması!

Yapımcılığını ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ filmleriyle öne çıkan Mustafa Uslu’nun üstlendiği ‘Çiçero’ filmi 8. haftada yalnızca 441 izleyiciyi salonlara çekti. Ancak izleyici sayısı 9’uncu haftada 84 bin kişiye ulaştı. ‘Gişedeki bereketin’ ardındaki iddiayı dile getiren Ayla’nın senaristi Yiğit Güralp “1 liralık 85 bin bilet kesildi” dedi. 'Ayla’, ‘Müslüm’ gibi çok izlenen filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu’nun ismi ‘gişe skandalı’nda geçiyor.

AFİŞ_YENİ_72dpi-e1547842642429

Uslu’nun ‘Çiçero’ filmininin gişe rakamlarını yüksek gösterebilmek için filmin biletlerini gösterime girdiği 9’uncu haftadan itibaren 1 TL’ye düşürdüğü iddia edildi. Bu durumu ‘Ayla’nın senaristi Yiğit Güralp Twitter hesabından duyurdu. Güralp’in adı daha önce senaristliğini yaptığı ‘Ayla’da yapım kadrosu tarafından sürecin dışında bırakıldığı gerekçesiyle gündeme gelmişti. Box Office Türkiye verilerine göre ‘Çiçero gösterime girişinin 8’inci haftasında 6 salonda yalnızca 441 seyirciye ulaştı.

çiçero-h

Film, 9’uncu haftada 14 salonda gösterime girerek toplamda 84 bin 476 kişi tarafından izlendi. Olay ise Box Office’in 15-21 Mart 2019 haftasına dair yayınladığı veri tablosuna eklediği “15-21 Mart tarihleri arasında vizyondaki 9’uncu haftasını geride bırakan ‘Çiçero’ filminin bu haftaya ait sonuçları; dağıtımcısı tarafından günümüz seyirci, hasılat ve dolayısıyla ortalama bilet fiyatı dinamiklerinin doğal akışına uygun olmayan bir biçimde -her bir seyirciye kesilen biletin fiyatı 1 TL olarak- iletildiği için tabloda yer almamaktadır. Tüm sektöre ve sinemaseverlere şeffaf olmak adına, Çiçero filminin 15-21 Mart haftası için dağıtımcısı tarafından iletilen gişe sonuçları filmin künyesinden erişime açılmıştır” notuyla ortaya çıktı.

içero-2-2-e1545058911132

O hafta 848 bin 292 seyirciye ulaştığı belirtilen ‘Çiçero’ haftalık raporda yer almadı. Ancak daha sonra paylaşılan açıklama “Bu haftaya ait sonuçlardan dağıtımcısı tarafından günümüz seyirci, hasılat ve dolayısıyla ortalama bilet fiyatı dinamiklerinin doğal akışına uygun olmayan bir biçimde -her bir seyirciye kesilen biletin fiyatı 1 TL olarak- iletildiği filmlere tabloda yer verilmemiştir” şeklinde değiştirilerek filmin ismi açıklamadan çıkartıldı. İnternet sitesine göre filmin gişesi 1 TL’lik biletlerin satışa sunulduğu 9’uncu hafta itibariyle 932 bin 768’e çıktı.

752x395-cicero-filminin-biletleri-on-satista-1547285103873

Gelişmeyle ilgili olarak filmin yapımcısı Mustafa Uslu bir açıklama yaptı: "Ayla filmi için hayatında hiç sinemaya gitmemiş öğrenciler adına Kültür Bakanlığı’yla bir anlaşma yapmıştık. Orada da biletler tanesi 30 kuruştan satılmıştı. Box Office bunu da verilere eklememişti. Çiçero için de benzer durum söz konusu. Bu film için de kostümlerimizi hazırlayan firmayla böyle bir anlaşma yaptık. Bizden bedelsiz 100 bin bilet istemişlerdi. Biz de 1TL’den verebileceğimizi söyledik. O 100 bin kişinin de 80 bini filmi izlemiş ve bu 3-4 aya yayılmış bir süreç. Bordrolarımıza da bunu yeni işlediğimiz için şimdi yansıtabildik."

1423151.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx

PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
Türk yönetmen 'Müslüman Sinema Filmleri Festivali' jürisine seçildiTürk yönetmen 'Müslüman Sinema Filmleri Festivali' jürisine seçildi
'Cinlerime söyledim Müge Anlı program yapamayacak''Cinlerime söyledim Müge Anlı program yapamayacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiçero sinema Ayla müslüm Mustafa Uslu

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Şeyma'nın o sözlerinden sonra eski eş peruk takınca...

Şeyma'nın o sözlerinden sonra eski eş peruk takınca...

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk yönetmen 'Müslüman Sinema Filmleri Festivali' jürisine seçildi

Türk yönetmen 'Müslüman Sinema Filmleri Festivali' jürisine seçildi

'Cinlerime söyledim Müge Anlı program yapamayacak'

'Cinlerime söyledim Müge Anlı program yapamayacak'

Survivor Afroditi'den bomba itiraf! Survivor Afroditi kimden hoşlanıyor?

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Survivor'da kötü haberi Sakis açıkladı! 'Kyriakos yengeçten zehirlendi'

Survivor'da sahilde bulduğu yengeci yiyen yarışmacı zehirlendi!

Survivor'da kim elendi? Yeni yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 2019 26 Mart Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da dev ödül için yarıştılar! Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor'da dev ödül için yarıştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.