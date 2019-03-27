Çiçero'nun 1 TL'lik bilet tartışması!

Yapımcılığını ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ filmleriyle öne çıkan Mustafa Uslu’nun üstlendiği ‘Çiçero’ filmi 8. haftada yalnızca 441 izleyiciyi salonlara çekti. Ancak izleyici sayısı 9’uncu haftada 84 bin kişiye ulaştı. ‘Gişedeki bereketin’ ardındaki iddiayı dile getiren Ayla’nın senaristi Yiğit Güralp “1 liralık 85 bin bilet kesildi” dedi. 'Ayla’, ‘Müslüm’ gibi çok izlenen filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu’nun ismi ‘gişe skandalı’nda geçiyor.

Uslu’nun ‘Çiçero’ filmininin gişe rakamlarını yüksek gösterebilmek için filmin biletlerini gösterime girdiği 9’uncu haftadan itibaren 1 TL’ye düşürdüğü iddia edildi. Bu durumu ‘Ayla’nın senaristi Yiğit Güralp Twitter hesabından duyurdu. Güralp’in adı daha önce senaristliğini yaptığı ‘Ayla’da yapım kadrosu tarafından sürecin dışında bırakıldığı gerekçesiyle gündeme gelmişti. Box Office Türkiye verilerine göre ‘Çiçero gösterime girişinin 8’inci haftasında 6 salonda yalnızca 441 seyirciye ulaştı.

Film, 9’uncu haftada 14 salonda gösterime girerek toplamda 84 bin 476 kişi tarafından izlendi. Olay ise Box Office’in 15-21 Mart 2019 haftasına dair yayınladığı veri tablosuna eklediği “15-21 Mart tarihleri arasında vizyondaki 9’uncu haftasını geride bırakan ‘Çiçero’ filminin bu haftaya ait sonuçları; dağıtımcısı tarafından günümüz seyirci, hasılat ve dolayısıyla ortalama bilet fiyatı dinamiklerinin doğal akışına uygun olmayan bir biçimde -her bir seyirciye kesilen biletin fiyatı 1 TL olarak- iletildiği için tabloda yer almamaktadır. Tüm sektöre ve sinemaseverlere şeffaf olmak adına, Çiçero filminin 15-21 Mart haftası için dağıtımcısı tarafından iletilen gişe sonuçları filmin künyesinden erişime açılmıştır” notuyla ortaya çıktı.