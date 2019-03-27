Çiçero'nun 1 TL'lik bilet tartışması!

Yapımcılığını ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ filmleriyle öne çıkan Mustafa Uslu’nun üstlendiği ‘Çiçero’ filmi 8. haftada yalnızca 441 izleyiciyi salonlara çekti. Ancak izleyici sayısı 9’uncu haftada 84 bin kişiye ulaştı. ‘Gişedeki bereketin’ ardındaki iddiayı dile getiren Ayla’nın senaristi Yiğit Güralp “1 liralık 85 bin bilet kesildi” dedi. 'Ayla’, ‘Müslüm’ gibi çok izlenen filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu’nun ismi ‘gişe skandalı’nda geçiyor.
Uslu’nun ‘Çiçero’ filmininin gişe rakamlarını yüksek gösterebilmek için filmin biletlerini gösterime girdiği 9’uncu haftadan itibaren 1 TL’ye düşürdüğü iddia edildi. Bu durumu ‘Ayla’nın senaristi Yiğit Güralp Twitter hesabından duyurdu. Güralp’in adı daha önce senaristliğini yaptığı ‘Ayla’da yapım kadrosu tarafından sürecin dışında bırakıldığı gerekçesiyle gündeme gelmişti. Box Office Türkiye verilerine göre ‘Çiçero gösterime girişinin 8’inci haftasında 6 salonda yalnızca 441 seyirciye ulaştı.
Film, 9’uncu haftada 14 salonda gösterime girerek toplamda 84 bin 476 kişi tarafından izlendi. Olay ise Box Office’in 15-21 Mart 2019 haftasına dair yayınladığı veri tablosuna eklediği “15-21 Mart tarihleri arasında vizyondaki 9’uncu haftasını geride bırakan ‘Çiçero’ filminin bu haftaya ait sonuçları; dağıtımcısı tarafından günümüz seyirci, hasılat ve dolayısıyla ortalama bilet fiyatı dinamiklerinin doğal akışına uygun olmayan bir biçimde -her bir seyirciye kesilen biletin fiyatı 1 TL olarak- iletildiği için tabloda yer almamaktadır. Tüm sektöre ve sinemaseverlere şeffaf olmak adına, Çiçero filminin 15-21 Mart haftası için dağıtımcısı tarafından iletilen gişe sonuçları filmin künyesinden erişime açılmıştır” notuyla ortaya çıktı.
O hafta 848 bin 292 seyirciye ulaştığı belirtilen ‘Çiçero’ haftalık raporda yer almadı. Ancak daha sonra paylaşılan açıklama “Bu haftaya ait sonuçlardan dağıtımcısı tarafından günümüz seyirci, hasılat ve dolayısıyla ortalama bilet fiyatı dinamiklerinin doğal akışına uygun olmayan bir biçimde -her bir seyirciye kesilen biletin fiyatı 1 TL olarak- iletildiği filmlere tabloda yer verilmemiştir” şeklinde değiştirilerek filmin ismi açıklamadan çıkartıldı. İnternet sitesine göre filmin gişesi 1 TL’lik biletlerin satışa sunulduğu 9’uncu hafta itibariyle 932 bin 768’e çıktı.
Gelişmeyle ilgili olarak filmin yapımcısı Mustafa Uslu bir açıklama yaptı: "Ayla filmi için hayatında hiç sinemaya gitmemiş öğrenciler adına Kültür Bakanlığı’yla bir anlaşma yapmıştık. Orada da biletler tanesi 30 kuruştan satılmıştı. Box Office bunu da verilere eklememişti. Çiçero için de benzer durum söz konusu. Bu film için de kostümlerimizi hazırlayan firmayla böyle bir anlaşma yaptık. Bizden bedelsiz 100 bin bilet istemişlerdi. Biz de 1TL’den verebileceğimizi söyledik. O 100 bin kişinin de 80 bini filmi izlemiş ve bu 3-4 aya yayılmış bir süreç. Bordrolarımıza da bunu yeni işlediğimiz için şimdi yansıtabildik."
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