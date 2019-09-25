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Ciciş Esra'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde çıplak pozu ile olay olan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu.

Ciciş Esra'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a destek

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına çırılçıplak fotoğrafını önce yükleyip ardından da kaldırarak gündeme gelen Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, yıllar önce trafik kontrolü için çevirdiği esnada Ciciş kardeşlerle fotoğraf çektiren polis memurunun sürgün edilmesini hatırlatarak hakimle fotoğraf çektiren Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran Esra Ersoy, Instagram hesabından Kıvanç Tatlıtuğ'a şöyle sahip çıktı: "Bugün sabah gazetesinde çıkan bu habere katılıyorum. Biz o polis için çok üzülmüştük. O Hakime de bir şey olursa Kıvanç Tatlıtuğ da çok üzülecektir eminim.

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''Bir insanın zarar görmesine vesile olduğunu hissetmenin verdiği vicdan azabı çok üzücü.Farkında olmadan bir anlık hata yapıyor onlar da. Cezası çok büyük olmamalı en azından ilk defasında uyarı alsalar bir daha yapmazlar zaten."

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NE OLMUŞTU?

Vergi usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası başka bir kadın hakim ile fotoğraf çektiren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada çok eleştirildi. HSK'nın soruşturma başlattığı kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
ciciş esra Kıvanç Tatlıtuğ

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