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Anya Taylor-Joy pozlarıyla gündemde! Mad Max itirafı geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 09:34
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Anya Taylor-Joy, çarpıcı dergi çekimi için üstsüz poz verdi. Güzel oyuncu son rolü Mad Max için kafasını kazıtmaktan 'çok heyecanlandığını' da itiraf etti.

Anya Taylor-Joy pozlarıyla gündemde! Mad Max itirafı geldi

Son dönemde rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Anya Taylor Joy, Mad Max serisinin yeni çıkacak devam filmi "Furiosa: Bir Mad Max Destanı"nda rol aldı.

Anya Taylor-Joy, geçtiğimiz günlerde ise Vogue Avustralya'nın Haziran sayısı için üstsüz poz verirken sansasyonel görünüyordu.

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28 yaşındaki aktris dergiye verdiği pozlar kadar açıklamalarıyla da dikkat çekti. Anya Taylor Joy, Furiosa rolü için neredeyse kafasını kazıttığı için 'heyecanlı' olduğunu söyledi.

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Anya saçlarını meydan okurcasına kesmeye hazır olduğunda ısrar etti ancak filmin yönetmeni George Miller bunu kabul etmedi. Güzel oyuncu ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Çok heyecanlıydım. Ekibimdeki herkesi aradım, Dior'u aradım, Tiffany'yi aradım ve şöyle dedim: Dinleyin, kel olacağım ve bu harika olacak. George beni görünce saçımı tuttu ve 'Bu çok güzel. Kesemeyiz' dedi."


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