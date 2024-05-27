Anya Taylor-Joy pozlarıyla gündemde! Mad Max itirafı geldi

Son dönemde rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Anya Taylor Joy, Mad Max serisinin yeni çıkacak devam filmi "Furiosa: Bir Mad Max Destanı"nda rol aldı.

Anya Taylor-Joy, geçtiğimiz günlerde ise Vogue Avustralya'nın Haziran sayısı için üstsüz poz verirken sansasyonel görünüyordu.

28 yaşındaki aktris dergiye verdiği pozlar kadar açıklamalarıyla da dikkat çekti. Anya Taylor Joy, Furiosa rolü için neredeyse kafasını kazıttığı için 'heyecanlı' olduğunu söyledi.



Anya saçlarını meydan okurcasına kesmeye hazır olduğunda ısrar etti ancak filmin yönetmeni George Miller bunu kabul etmedi. Güzel oyuncu ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çok heyecanlıydım. Ekibimdeki herkesi aradım, Dior'u aradım, Tiffany'yi aradım ve şöyle dedim: Dinleyin, kel olacağım ve bu harika olacak. George beni görünce saçımı tuttu ve 'Bu çok güzel. Kesemeyiz' dedi."







