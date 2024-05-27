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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ali Koç'u hedef aldı! ''Yazıklar olsun bu yönetime! Tarihe kara leke olarak geçtiniz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 09:52
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Fenerbahçe'nin 99 puanla ligi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlamasının ardından bazı taraftarlardan eleştiriler gelmişti. Bu eleştiri furyasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldı. Kaybedilen şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uçum, "Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ali Koç'u hedef aldı! ''Yazıklar olsun bu yönetime! Tarihe kara leke olarak geçtiniz''

Fenerbahçe topladığı 99 puana rağmen ligi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamladı. 99 puanın yanında 99 gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler talihsiz bir şekilde şampiyonluğa ulaşamadı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

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Fenerbahçe taraftarları kaçan şampiyonluğun ardından Ali Koç'a yüklenirken bazı taraftarlar da takıma sahip çıktı.

MEHMET UÇUM'DAN PAYLAŞIM

Eleştiri akımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldı. Ali Koç'u sert dille eleştiren Uçum, yöneticilerin Fenerbahçe tarihine 'kara leke' olarak geçtiğini ifade etti.

İşte o paylaşım:

"Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran.

Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

“Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir:

Her halde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun.

Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak"

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Ali Koç Mehmet Uçum fenerbahçe
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