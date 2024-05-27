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Fenomen Beren Güney cinsiyet değiştirmişti... Son hali dikkat çekti: Dolguların göbeğime, belime, bacaklarıma aktığını gördüm

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 09:52
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Cinsiyet değiştirip 30'a yakın ameliyat olan fenomen Beren Güney son haliyle gündemde. Bu işlemler için 500 bin TL harcayan Beren Güney yaşadıkları yüzünden dolgularını eritti. Fenomen "Dolguların göbeğime, belime, bacaklarıma aktığını gördüm" dedi.

Fenomen Beren Güney cinsiyet değiştirmişti... Son hali dikkat çekti: Dolguların göbeğime, belime, bacaklarıma aktığını gördüm

Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşalamasıyla tanınan Beren Güney pek çok ameliyat olarak cinsiyet değiştirmişti. O dönem 500 bin TL harcadığını söyleyen Güney değişimiyle oldukça şaşırtıyor.

Cinsiyet geçiş operasyonu dışında ses değiştirme ameliyatı, silikon meme implantı, burun ve elmacık kemiği ameliyatı gibi birçok operasyon geçiren Güney Onedio'ya konuştu.

Amerika'da oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Beren Güney trans birey olmanın mesleğini yapmaya engel olduğunu anlattı.

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Dolgularını da eritmek durumunda kalan Beren Güney bu konuda şu açıklamayı yaptı:

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"ÇOK ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

"Çok teşekkür ediyorum. 4 yıl çok zor bir süreç geçirdim aslında. Popomdaki dolgulardan ötürü vücudumda kimyasal reaksiyonlar oluştu. Dolguların göbeğime, belime, bacaklarıma aktığını gördüm. Üst üste acil ameliyatlara girdim. Aynı hafta 2-3 operasyona girdiğimi biliyorum. 60 gün yataktan hiç kalkamadığım zamanlardı. Ailem de ben de perişan olduk. İnşa ettiğim Beren'in parçalandığını izledik. Ben böyle bir işin içine girdiğimi bilmiyordum ancak sonradan öğrendim ki bu dolgular sebebiyle canından olan çok kişi olmuş.

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Bedenim o yabancı maddelerden kurtuldukça ruhum ortaya çıktı. Kadınlığın dış görünüşten ibaret olmadığını bilen, özgür Beren'e kavuştum. Kaşımla gözümle uğraşacağıma hayatta kalmak için canımla uğraştım yani."

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