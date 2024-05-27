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  4. F1 Grand Prix'te Emily Ratajkowski de boy gösterdi! Ceketinin önünü açtı

F1 Grand Prix'te Emily Ratajkowski de boy gösterdi! Ceketinin önünü açtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 08:57
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Emily Ratajkowski, Monako'daki F1 Grand Prix'sine katıldı. Her seçimiyle adından söz ettiren Emrata yarış ceketinin önünü açınca dikkatleri üzerine çekti.

F1 Grand Prix'te Emily Ratajkowski de boy gösterdi! Ceketinin önünü açtı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Monako Grand Prix'sine pek çok ünlü isim gibi model Emily Ratajkowski de katıldı.

Monako'daki Grand Prix'ye katılırken giydiği kıyafetle yine adından söz ettiren Emrata göğüslerini sergilemeyi ihmal etmedi.

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Formula 1 ruhuna uygun olarak, üst kısmına siyah beyaz deri bir yarış ceketi giyen model göğüs dekoltesini sergilemek için düğmelerini açık bıraktı.

Ekran Alıntısı
Kırmızı dikişli bir pantolon ile kombin yapan güzel model, fiziğini sergilemekten çekinmedi. Ceketinin altına giydiği bikinisi de kombininin bir parçası olarak gösteren Emrata yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Emily modaya uygun görünümünü sivri gri topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Vitrin


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Emily Ratajkowski
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