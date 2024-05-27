İsrail'den dünyanın kanını donduran saldırı! Çocuklar ve bebekler yanarak can verdi: 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin sığındığı çadır kampa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

"CANLI CANLI YAKILDI"

İsrail sivillere yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor. Gazze Şeridi’nde 234 gündür katliam gerçekleştiren İsrail ordusunun dün akşam sivillerin sığındığı Refah kentindeki çadır kampa düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Tal Al-Sultan Kampı’ndaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Filistin Kızılayı (PRCS), çadırlardaki insanların birçoğunun “canlı canlı yakıldığını” aktarırken, bölgedeki hastanelerin İsrail’in sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etmesi nedeniyle yeterli hizmet veremediğini bildirdi.

Yerel kaynaklar, çadır kampa en az 8 füzenin isabet ettiğini belirtti.

"TARİHTE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, tarihte daha önce hiç bu kadar çok katliam aracının bir araya getirilip dünyanın gözü önünde kullanılmadığını, Gazze’de şu anda olduğu gibi halkın su, gıda, ilaç, elektrik ve yakıttan mahrum bırakıldığını, altyapının çökertildiğini, tüm kurumların tahrip edildiğini, sanitasyonun bozulduğunu, salgın hastalıkların yayıldığını, sağlık sisteminin çökertildiğini, kuşatmanın uygulandığını, geçişlerin kapatıldığını ve tıbbi malzeme ile heyetlerin girişinin engellendiğini doğrulamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

ÇOCUKLAR HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

İSRAİL'İN BOŞALTILMASINI İSTEDİĞİ BÖLGE DEĞİL

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.

8 ROKETLE SALDIRI

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





