Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı? 10 yıl hapsi istendi! Cicişler'den Esra Ersoy hapse mi girecek?

Ciciş kardeşler veya Cicişler olarak tanınmakta olan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy ismi son günlerde bir takım olaylarla anılmaya başlandı. Esra Ersoy hakkında açılan davalarda Esra Ersoy hakkında toplamda 10 sene 1 ay hapis cezası verildi. Esra Ersoy'un hapse girip girmeyeceği ise merak konusu oldu.

ESRA ERSOY NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Ersoy hakkında yakalama da kararı çıkarıldı. Son gelişmelere göre mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti.

Ayrıca Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa işlenen bu suçtan da 2 sene 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası vermiş olan mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, Ciciş kardeşlerden biri olarak tanınmakta. Esra Ersoy'un bir de Ceyda Ersoy adında kardeşi bulunmakta. 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy kendisinden 4 yaş küçüktür. İlkokul ve ortaokul eğitiminin kolejde tamamlayan Esra Ersoy daha sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy daha sonra yarışma programları ve eğlence programlarında yer almaya başlamıştır.

2007 yılında Behzat Uygur ve Melike Güner‘in yaptığı “Güzel ve Dahi” adlı yarışma programına katılan Esra Ersoy adını duyurmuştur. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Esra Ersoy yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmektedir. Kardeşi Ceyda Ersoy ile birlikte 2008'de “Hayat Güzeldir” adlı dizide rol almıştır.

Okan Bayülgen'in kendilerine "Ciciş" şeklinde seslenmesiyle Esra ve Ceyra Ersoy kardeşler Cicişler olarak tanınmaya başlamıştır.

2012 senesinde TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan “Trophy Türk” adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da yine kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır. 2014 senesinde “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile birlikte oynadılar.

ESRA ERSOY'UN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)

2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)

2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)

2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi

2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)

2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)

2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum



