MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

08.05.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Esra Ersoy, Instagram'dan kardeşinin sedyeyle hastaneye kaldırıldığı anları da paylaştı.

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden şoke eden bir haber geldi. Esra Ersoy, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kardeşi Ceyda'nın sedyedeki görüntülerini paylaştı.

"EVDEKİ TÜM İLAÇLARI İÇMİŞ"

Kötü haberi takipçilerine veren Esra, kardeşi Ceyda'nın komada olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

Esra Ersoy, Instagram hesabından "Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu. Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin" notunu paylaştı.

esra-ersoy-acun-ilicali-is-vermedigi-icin-14120100_8441_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Ece Dizdar kimdir?Ece Dizdar kimdir?
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koşan kadına büyük şok

Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koşan kadına büyük şok

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

NASA'dan heyecanlandıran paylaşım! Tüm dünyaya dinlettiler

NASA'dan heyecanlandıran paylaşım! Tüm dünyaya dinlettiler

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hayat kısa memeler sarkıyor

Hayat kısa memeler sarkıyor

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.