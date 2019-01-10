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Çift sarılı yumurta nasıl oluşur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

Son zamanlarda yaşadığımız gıda skandalları sonrası yediğimiz, içtiğimiz her şeye titizlikle yaklaşır olduk. En çok tükettiğimiz gıdalar içinde yer alan yumurta içeriğindeki yüksek protein sayesinde oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Sağlıklı yumurta seçimi ile ilgili birçok konu meydana gelirken özellikle çift sarılı yumurtalar herkesin merak ettiği bir durum halindedir. Peki popüler bir merak konusu olan çift sarılı yumurtalar nasıl oluşur?

Çift sarılı yumurta nasıl oluşur?

Pazardan, marketten ya da çiftliklerden temin ettiğimiz yumurtalar, kuşların döllenmeden sonra ergenleşmemiş hücre topluluğudur. Detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; ovaryumda serbest kalan yumurta hücrelerinin kabuk ile kaplanarak oluşan yapısıdır. Ovaryumda serbest kalan yumurtalardan 2 tanesi birbirinden ayrılmaz ve eşey kanallarında kabuk ile birlikte kaplanırsa çift sarılı yumurtalar oluşur.

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Çift sarılı yumurtaların oluşmasında farklı bir yol daha vardır;

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Ovaryumda serberst kalıp yolunu şaşıran yumurta hücresi farklı bir yumurta ile karşılaştığında onunla birleşecektir ve yine bu iki yumurta aynı kabuk içerisinde kalır. Bu durumda yine çift sarılı yumurta meydana gelmiş olur. Fakat şöyle bir durum da olabiliyor; yolunu kaybeden yumurta farklı bir birleşen hücre sebebiyle, yumurta sarısı olmayan yumurtaların üretilmesine de neden olabiliyor. İşimiz biraz şansa kalmış gibi değil mi :)

Neden diğer yumurtalara göre daha büyüktürler?

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Çift sarılı yumurtalarda yavru gelişimi yüksek ihtimalle oluşamaz ve bu sebeple alıştığımız yumurta boyutlarından daha büyüktür. Yumurtada yavrunun gelişmesi ve kendi yaşam döngüsünü devam ettirecek bir yeri olmaz. Yeterli yer olmadığı gibi yeterli besin de hücre içinde olmaz.

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Piliç döneminden yeni çıkmış genç tavuklar, hızlı metabolizmaları ve ilk kez yumurtlama stresleri sebebiyle birkaç kez bu şekilde yumurtlayabilirler. Stres ortadan kalktıktan sonra tek sarılı yumurta dönemine geçerler genelde.

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Toplumda çift sarılı yumurta elde etmek için kimyasal bir işlem uygulandığı söylenir ancak bu tamamen yanlıştır. Kimyasal destekle çift sarılı yumurta elde etmek mümkün değildir. Çift sarılı yumurtaların besin değerleri açısından hiçbir farkı yoktur. Yalnız çift sarılı yumurtanın kalorisi 140 iken tek sarılı yumurtanın kalorisi ortalama 80 kaloridir.

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