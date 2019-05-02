Çifte Hayatlar filmi fragmanı

Senaryosu da Olivier Assayas'a ait olan filmde Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Theret, Nora Hamzawi ve Sigrid Bouaziz rol aldı.
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