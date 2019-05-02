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Çifte Hayatlar filmi fragmanı

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SİNEMA TV  | 02.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Olivier Assayas'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Çifte Hayatlar", Paris yayın dünyasının orta yerinde kendilerine bir yaşam inşa etmiş bir editör ve yazarın; orta yaş krizi, eşleriyle olan ilişkileri ve değişen endüstriyle mücadelesini konu ediniyor.

Çifte Hayatlar filmi fragmanı

Senaryosu da Olivier Assayas'a ait olan filmde Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Theret, Nora Hamzawi ve Sigrid Bouaziz rol aldı.


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