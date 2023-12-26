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    4. 'Çifte standart' dedi, kimseye aldırış etmeden sokakta böyle yürüdü

    'Çifte standart' dedi, kimseye aldırış etmeden sokakta böyle yürüdü

    26.12.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'da 37 yaşındaki bir kadın sokak ortasında üstsüz bir şekilde köpeğini gezdirirken çevredekilerin rahatsızlığı sebebiyle gözaltına alarak tutuklandı. Şüphelinin 1 yıl hapis cezası alması gündemde.

    'Çifte standart' dedi, kimseye aldırış etmeden sokakta böyle yürüdü

    DailyStar'ın haberine göre, Brezilya'nın Balneario Camboriu kentinde 37 yaşındaki Caroline Wermer adındaki bir kadın, geçtiğimiz mayıs ayında sokakta üstsüz bir şekilde köpeğini gezdirmişti.

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    HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

    Şortunun kenarına bağladığı üstüyle gezen kadın etraftaki kişilerin tepkileri sonucu yakalandı.

    Tutuklanarak gözaltına alınan ve model olduğu öğrenilen kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

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    Polislerin 'ahlaksızlık' yaptığı için modeli azarladığı öğrenilirken, şüphelinin bu davranışını erkeklerle kadınlar arasındaki 'çifte standart'ı protesto etmek için yaptığı ifade edildi.

    37 yaşındaki Wermer'in 1 yıl hapis cezasına çarptırılması gündemde.

    Kesfet


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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya
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