'Çifte standart' dedi, kimseye aldırış etmeden sokakta böyle yürüdü

DailyStar'ın haberine göre, Brezilya'nın Balneario Camboriu kentinde 37 yaşındaki Caroline Wermer adındaki bir kadın, geçtiğimiz mayıs ayında sokakta üstsüz bir şekilde köpeğini gezdirmişti.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Şortunun kenarına bağladığı üstüyle gezen kadın etraftaki kişilerin tepkileri sonucu yakalandı.

Tutuklanarak gözaltına alınan ve model olduğu öğrenilen kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

Polislerin 'ahlaksızlık' yaptığı için modeli azarladığı öğrenilirken, şüphelinin bu davranışını erkeklerle kadınlar arasındaki 'çifte standart'ı protesto etmek için yaptığı ifade edildi.

37 yaşındaki Wermer'in 1 yıl hapis cezasına çarptırılması gündemde.





