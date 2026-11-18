Montana'daki Hell Creek bölgesinde bulunan fosil, yaklaşık 191 kemik parçası içeriyor ve yüzde 70 oranında bütünlüğünü koruyor. Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 2,9 metre yüksekliğinde olan iskeletin 67 milyon yıl önce yaşadığı değerlendiriliyor.

Discovery Channel'da yayımlanan Dino Hunters belgeselinde de yer alan fosil, 27 Ekim 2026'da Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıçta 6 ila 9 milyon dolar arasında satılması beklenen iskelet için altı alıcı yarıştı. Yaklaşık 12 dakika süren açık artırmanın sonunda fiyat 47,3 milyon dolara ulaştı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

FARKLI BİR DİNOZOR TÜRÜ

Fosili dikkat çekici kılan özelliklerden biri de hangi türe ait olduğuna ilişkin bilimsel tartışmalar. Uzun yıllar boyunca Nanotyrannus türünün küçük bir T-rex yavrusu olduğu düşünülüyordu.

Ancak 30 Ekim 2025'te Nature dergisinde yayımlanan araştırma, Nanotyrannus'un T-rex'ten farklı ve bağımsız bir dinozor cinsi olduğunu ortaya koyan güçlü kanıtlar sundu. Araştırmada iskelet yapısı, kemik gelişimi ve anatomik özellikler incelendi.

Nanotyrannus'un daha küçük gövdesi, uzun kolları ve farklı diş yapısıyla T-rex'ten ayrıldığı belirtildi. Bu bulgular, Kretase döneminin sonlarında farklı tiranozor türlerinin aynı ekosistemde yaşadığını gösteriyor.

Jodi, açık artırmada 50,1 milyon dolara satılan Gus adlı T-rex fosilinin ardından, tarihin en pahalı ikinci dinozor fosili oldu. Öte yandan bilim insanları, bu kadar önemli fosillerin özel koleksiyonlara geçmesinin araştırmacıların erişimini zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.