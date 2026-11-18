Rockstar, GTA 6'nın oyuncu kadrosu hakkında uzun süredir oldukça sessiz kalıyordu. Ancak The Game Awards 2026 adaylarının açıklanması, oyunun iki ana karakterinden birini kimin canlandırdığını ortaya çıkardı.

The Game Awards 2026'da beklendiği gibi en büyük ödüle aday gösterilen GTA 6, En İyi Performans (Best Performance) kategorisinde de dikkat çekti. Açıklanan adaylar, uzun süredir Lucia karakterini canlandırdığı konuşulan Manni L. Perez'in gerçekten bu rolü üstlendiğini doğruladı.

GTA 6'NIN LUCIA'SI MANNI L. PEREZ ÇIKTI

Manni L. Perez'in GTA 6'da Lucia'yı canlandıracağı yıllardır konuşuluyordu. The Game Awards 2026'nın En İyi Performans adayları sayesinde bu söylenti sonunda doğrulanmış oldu.

GTA 6'NIN JASON KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Lucia'yı canlandıran oyuncunun kimliği netleşse de GTA 6'nın diğer ana karakteri Jason'ı kimin canlandırdığı henüz bilinmiyor.

Jason rolü için Dylan Rourke'un adı güçlü biçimde anılıyor. Jason’ı canlandıran oyuncunun kimliğinin bu hafta içinde açıklanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: GamesRadar+