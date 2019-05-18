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Çiftlik Bank vurgununun bir numarası Mehmet Aydın'ın romantik görüntüleri ortaya çıktı

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HABER  | 18.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'a hazırladığı nişan töreni fotoğraflarından oluşan klip ortaya çıktı.

'Çiftlik Bank' ile yaklaşık 130 bin kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin lira dolandırarak kayıplara karışan ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri orta çıktı. Firari sanık Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi Sıla Aydın'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırlamış. Klipte Mehmet Aydın'ın eşiyle mutlu anları yer alıyor.

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Bir diğer görüntü ise Aydın çifti, yüz değiştirmeye yarayan mobil uygulamayı kullanarak eğleniyor. Açılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu gerekçesiyle yakalanan ve tutuklu olarak yargılananlar arasında yer alan Cudi Cumhur Yurdakul isimli sanığın da, Mehmet Aydın'ın hemen yanında olduğu görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çiftlik bank tosun MEHMET AYDIN Sıla Aydın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Helal olsun tek başına on bilerce inek sağmak kolay değil... Para kazanmak o kadar kolay değildir siyasetçi yada dolandırıcı olmadığın sürece.
Türkiyem, Vurguncu, Soyguncu Cenneti oldu..! Namuslu, Dürüst, Vatandaşın İşi çok zor. Soyan gidiyor, Çalan kaçıyor. İşçi Zorda, Sanayici Zorda, Çiftçi Zorda, Gençlik çok Zorda... Ancak, bu böyle gitmez. Bakalım Nereye kadar..?
allah mesud etsin bir yastıkta kocatsın
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