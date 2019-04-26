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Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere yığıldılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayvan çiftliğinde koyun kırkma işlemi sırasında 11 kişi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Abit Kavuşat (24) ölürken, 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere yığıldılar

Olay, Çorlu’nun Şahbaz Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nce yürütülen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, ’Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik- genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması’ projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu çiftliğe geldi. Özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada çalışanlar aniden elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Abit Kavuşat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov’un hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, soruşturmasını sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ çorlu Abit Kavuşat
 

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdi bu elektrik nasıl oldu da bir can alıp 10 kişiyi yaraladı? 230 volt 16 anper değil mi? yoksa ana şebekeden gelen 40-50 amper hattan kaçak mı aldılar da böyle oldu? haber var ama içerik yok
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