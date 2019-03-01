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Çiğ köfte dükkanında iğrenç olay! Çocuklar anlatınca ortaya çıktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 01.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda barınmak için kullandığı çiğ köfte dükkanında, 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İbrahim Köyduyuran (65), tutuklandı.

Çiğ köfte dükkanında iğrenç olay! Çocuklar anlatınca ortaya çıktı

Pamukkale'de iki kız çocuğu, iddiaya göre, Atalar Mahallesi, Emek Caddesi'nde çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köyduyuran'ın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. Bunun üzerine çocukların aileleri polise şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, geçen 27 Şubat'ta iş yerine operasyon düzenleyerek Köyduyuran'ı gözaltına aldı.

KIZ ÇOCUKLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU

Polis, savcılığın talimatı üzerine cinsel istismara uğradığı ileri sürülen kız çocuklarının da Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadelerine başvurdu. İş yerinde yatıp kalktığı belirlenen İbrahim Köyduruyan, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çiğ köfte istismar

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