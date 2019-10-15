Çiğ tüketilmemesi gereken sebzeler nelerdir?

Çiğ beslenme akımı nedir diyenler için hemen cevaplayalım; Çiğ beslenme veya çiğ gıda diyeti, yalnızca veya çoğunlukla pişmemiş ve işlenmemiş yiyecekleri yemeyi kapsayan bir diyet uygulamasıdır. Felsefeye veya yaşam tarzına ve istenen sonuçlara bağlı olarak, çiğ gıda diyetleri bir dizi meyve, sebze, fındık, tohum, yumurta, balık, et ve süt ürünlerini içerebilir.

Çiğ beslenme akımının sağlıklı olduğunu düşünen ve bu diyeti uygulayan pek çok kişi bulunuyor. Ancak uzmanlara göre bahsedeceğimiz 5 besinin asla çiğ tüketilmemesi gerekiyor.

BROKOLİ



Brokoli, çiğ bir şekilde hazırlanarak yenilebilir. Özellikle salatalarda çiğ bir şekilde kullanılmaya özen gösterilir. Fakat çiğ tüketilen brokoli, şişkinlik yaratır ve hazımsızlığa neden olur. Karnabahar ve lahana da bu konuya dahildir.

RAVENT



Ravent, kuzukulağıgiller familyasından, Rheum cinsinden, yaprak sapı etli, yaprak ayası süslü çok yıllık otsu bitki. Raventin yaprakları toksik içerir ve çiğ tüketmek zararlı olabilir. Yapraklarını çiğ bir şekilde tüketmekten kaçının. Yaprak haricinde kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirsiniz.