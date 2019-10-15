Çiğ tüketilmemesi gereken sebzeler nelerdir?

Çiğ beslenme akımı nedir diyenler için hemen cevaplayalım; Çiğ beslenme veya çiğ gıda diyeti, yalnızca veya çoğunlukla pişmemiş ve işlenmemiş yiyecekleri yemeyi kapsayan bir diyet uygulamasıdır. Felsefeye veya yaşam tarzına ve istenen sonuçlara bağlı olarak, çiğ gıda diyetleri bir dizi meyve, sebze, fındık, tohum, yumurta, balık, et ve süt ürünlerini içerebilir.
Çiğ beslenme akımının sağlıklı olduğunu düşünen ve bu diyeti uygulayan pek çok kişi bulunuyor. Ancak uzmanlara göre bahsedeceğimiz 5 besinin asla çiğ tüketilmemesi gerekiyor.
BROKOLİ
Brokoli, çiğ bir şekilde hazırlanarak yenilebilir. Özellikle salatalarda çiğ bir şekilde kullanılmaya özen gösterilir. Fakat çiğ tüketilen brokoli, şişkinlik yaratır ve hazımsızlığa neden olur. Karnabahar ve lahana da bu konuya dahildir.
RAVENT
Ravent, kuzukulağıgiller familyasından, Rheum cinsinden, yaprak sapı etli, yaprak ayası süslü çok yıllık otsu bitki. Raventin yaprakları toksik içerir ve çiğ tüketmek zararlı olabilir. Yapraklarını çiğ bir şekilde tüketmekten kaçının. Yaprak haricinde kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirsiniz.
PATLICAN
Patlıcanda bulunan solanin, kalsiyum emilimini azaltır. Bunun sonucunda gastrointestinal sistemi zarar görebilir ve mide bulantısı, baş dönmesi, kusma gibi sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.
Patlıcandaki solanini nötralize etmenin yolu ise, iyi bir şekilde pişirmektir.
BARBUNYA
Çiğ barbunya mide kramplarına, kusmaya ve hatta ishale neden olabilir. Kesinlikle iyi bir şekilde pişirerek tüketmek gerekir.
PATATES
Olgunlaşmamış çiğ patatesler, güneş ışığına maruz kaldıklarında tehlikeli miktarda solanin içerebilirler. Tıpkı patlıcanda olduğu gibi bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Pişirerek tüketmek en idealidir.
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