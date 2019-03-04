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Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

ABD'de bir otoyola düşen çığ, sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD’nin Colorado eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyonu'ndan geçen I-70 kara yolunda trafikteki sürücülerin tarafından kayda alınan görüntülerde çığın düşme anı kameralara yansıdı.

Çığı fark eden sürücülerin durmaları ve alandan uzaklaşmaları, büyük bir faciayı önledi. Colorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC), düşen çığ sonucu trafiğin etkilenmediğini açıkladı. (DHA)

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abd çığ Colorado

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