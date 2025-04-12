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Çığlık filminin yönetmeniydi! Aylar sonra o gerçeği itiraf etti! "Kabusa döndü"

Çığlık serisinin yönetmeni Christopher Landon, Melissa Barrera'nın filmden kovulmasının ardından yaşanan süreci anlattı. Ünlü yönetmen "Hayallerimin işi kabusa döndü" diyerek itirafta bulundu.

Çığlık filminin yönetmeniydi! Aylar sonra o gerçeği itiraf etti! "Kabusa döndü"
Jale Uslu

Kasım 2023'te, yapım şirketi Spyglass Media Group, Barrera'yı Gazze savaşında Filistin'e destek veren açıklamaları nedeniyle Çığlık 7'den çıkarmıştı. Filmin yönetmeni Christopher Landon, Vanity Fair'a yaşananlarla ilgili konuştu.

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TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Christopher Landon, aldığı tehdit mesajlarından bahsetti. "Çocuk öldürmeyi destekliyorsun, çocuklarını bulup öldüreceğim' gibi mesajlar aldım" diyen yönetmen, 5 ve 8 yaşında iki oğlu olduğunu belirtti.

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O dönem yaptığı açıklamada, Melissa Barrera kovulması kararının kendisine ait olmadığını vurgulayan 50 yaşındaki Landon, röportajda da bunu yineleyerek, "Onu ben kovmadım" dedi.

HAYALLERİMİN İŞİ KABUSA DÖNDÜ!

Yaklaşık bir ay sonra projeden ayrıldığını açıklayan Landon, Çığlık 7 için, "Hayallerimin işiydi ama kabusa dönüştü" dedi. Yönetmen, Spyglass'ın kendisinden devam etmesini istediğini ancak "nefret söylemlerine ve tehditlere maruz kalmanın" buna değmeyeceğini söyledi.

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çığlık
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