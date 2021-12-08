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'Çikita Muz' şarkısı ile şöhreti yakalamıştı! Gerçek mesleği bakın neymiş

08.12.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla ve açıklamalarıyla bir zamanlara damga vuran Ajdar "Çikita Muz" şarkısı ile büyük çıkış yakalamıştı. Müzik kariyeri boyunca birçok şarkı seslendiren Ajdar'ın asıl mesleğini öğrenenler şaştı kaldı. İşte detaylar...

'Çikita Muz' şarkısı ile şöhreti yakalamıştı! Gerçek mesleği bakın neymiş

10 Şubat 1973 Savur, Mardin doğumlu Ajdar 48 yaşındadır. Çikita Muz ile adını geniş kitlelere duyuran Ajdar, bu şarkının fikrini kendisine Erol Büyükburç'un verdiğini söyledi. Bir dönemler açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ajdar'ın asıl mesleği bakın neymiş!

'Çikita Muz' şarkısı ile şöhreti yakalamıştı! Gerçek mesleği bakın neymiş

İŞTE AJDAR'IN ASIL MESLEĞİ

Ajdar 1994'te Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini tamamladı. 8 yıl kendi mesleğini icra eden Ajdar sonrasında şarkıcılığa yöneldi ve Popstar'a katıldı. 2003'te Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar bu sayede adını duyurdu. Tüm bunların yanı sıra Ajdar, 2003'te Tatlı Hayat dizisinde ve Neredesin Firuze filminde küçük bir rol aldı.

2009'da Flash TV'de yayınlanan Her Cevhere Bir Altın adlı yetenek yarışmasında Ahu Tuğba ve Yalçın Çakır ile birlikte jürilik görevini üstlendi. 2012'nin Mart ayında Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki "Şahdamarımsın" sözüne gönderme yaptığı "Şahdamar" adındaki yeni şarkısı ile adından sık sık söz ettirdi.

AJDAR'IN ŞARKILARI

  • "Haydi de haydi dünya"
  • "Nane Şekeri"
  • "Çatla Patla"
  • "Çikita Muz"
  • "Tuğba Tuğba"
  • "Kon Kon"
  • "Sıfır Beden"
  • "Gülün Aşkı"
  • "Aşk Bu Mu?"
  • "Aşk Olsun"
  • "90 60 90"
  • "Neler Neler"
  • "Parmak Parmak"
  • "Şahdamar"


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