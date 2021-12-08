'Çikita Muz' şarkısı ile şöhreti yakalamıştı! Gerçek mesleği bakın neymiş

10 Şubat 1973 Savur, Mardin doğumlu Ajdar 48 yaşındadır. Çikita Muz ile adını geniş kitlelere duyuran Ajdar, bu şarkının fikrini kendisine Erol Büyükburç'un verdiğini söyledi. Bir dönemler açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ajdar'ın asıl mesleği bakın neymiş!

İŞTE AJDAR'IN ASIL MESLEĞİ

Ajdar 1994'te Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini tamamladı. 8 yıl kendi mesleğini icra eden Ajdar sonrasında şarkıcılığa yöneldi ve Popstar'a katıldı. 2003'te Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar bu sayede adını duyurdu. Tüm bunların yanı sıra Ajdar, 2003'te Tatlı Hayat dizisinde ve Neredesin Firuze filminde küçük bir rol aldı.

2009'da Flash TV'de yayınlanan Her Cevhere Bir Altın adlı yetenek yarışmasında Ahu Tuğba ve Yalçın Çakır ile birlikte jürilik görevini üstlendi. 2012'nin Mart ayında Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki "Şahdamarımsın" sözüne gönderme yaptığı "Şahdamar" adındaki yeni şarkısı ile adından sık sık söz ettirdi.

AJDAR'IN ŞARKILARI

"Haydi de haydi dünya"

"Nane Şekeri"

"Çatla Patla"

"Çikita Muz"

"Tuğba Tuğba"

"Kon Kon"

"Sıfır Beden"

"Gülün Aşkı"

"Aşk Bu Mu?"

"Aşk Olsun"

"90 60 90"

"Neler Neler"

"Parmak Parmak"

"Şahdamar"



