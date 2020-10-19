Çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenen popüler filmler

Koronavirüs pandemisinden ağır yara alan sinema sektöründe vizyon tarihleri tam anlamıyla bir muammaya dönüştü. İzleyicilerin heyecanla beklediği birçok yüksek bütçeli yapım şimdide 2021 hatta 2022 yılına ertelenmiş görünüyor. Ertelenen popüler filmler arasında ise çok beklenen Black Widow, Wonder Woman 1984 ve Antlers gibi yapımlar da yer alıyor.

Çekimleri devam eden filmlerde de ekiplerde Covid-19'a yakalanan oyuncu veya set çalışanları yüzünden sürekli sekteye uğramakta. Üst düzey güvenlik önlemleri ile çalışılmasına rağmen bazı filmler birden fazla kez ertelendi, bazı filmlerin ise çekimleri durduruldu. Yapımcılar alternatif yollar arıyor olsa da çoğu film Netflix, Amazon, Hulu gibi dijital platformlara satıldı.

İzleyiciler, merakla beklenen ama ertelenen filmlerin beyaz perdeye en kısa sürede girmesini bekliyorlar. Kimi filmler henüz prodüksiyon aşamasında, kimi filmler ise çekimleri tamamlanmış ve gösterime girmeyi bekliyor.

Salgın nedeniyle ertelenen popüler filmler ve son açıklanan vizyon tarihleri: