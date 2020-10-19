Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenen popüler filmler

Çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenen popüler filmler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi yüzünden sıkıntılı günler yaşayan sinema sektöründe büyük bütçeli filmlerin neredeyse hepsi ertelendi. Popüler filmler için yeni vizyon tarihleri belirlense de son gelişmelere göre o tarihlerin de değişeceği düşünülüyor.

Çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenen popüler filmler

Koronavirüs pandemisinden ağır yara alan sinema sektöründe vizyon tarihleri tam anlamıyla bir muammaya dönüştü. İzleyicilerin heyecanla beklediği birçok yüksek bütçeli yapım şimdide 2021 hatta 2022 yılına ertelenmiş görünüyor. Ertelenen popüler filmler arasında ise çok beklenen Black Widow, Wonder Woman 1984 ve Antlers gibi yapımlar da yer alıyor.

Çekimleri devam eden filmlerde de ekiplerde Covid-19'a yakalanan oyuncu veya set çalışanları yüzünden sürekli sekteye uğramakta. Üst düzey güvenlik önlemleri ile çalışılmasına rağmen bazı filmler birden fazla kez ertelendi, bazı filmlerin ise çekimleri durduruldu. Yapımcılar alternatif yollar arıyor olsa da çoğu film Netflix, Amazon, Hulu gibi dijital platformlara satıldı.

İzleyiciler, merakla beklenen ama ertelenen filmlerin beyaz perdeye en kısa sürede girmesini bekliyorlar. Kimi filmler henüz prodüksiyon aşamasında, kimi filmler ise çekimleri tamamlanmış ve gösterime girmeyi bekliyor.

Salgın nedeniyle ertelenen popüler filmler ve son açıklanan vizyon tarihleri:

  • Wonder Woman 1984 (25 Aralık 2020)
  • Antlers (19 Şubat 2021)
  • No Time To Die (2 Nisan 2021)
  • Black Widow (7 Mayıs 2021)
  • F9 (28 Mayıs 2021)
  • Spider-Man 3 (17 Aralık 2021)
  • The Batman (4 Mart 2022)
  • Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 Mart 2022)
  • Avatar 2 (16 Aralık 2022)
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Bir yıllık gecikmeli olsa da geliyorlar Bir yıllık gecikmeli olsa da geliyorlar
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir yıllık gecikmeli olsa da geliyorlar
Bir yıllık gecikmeli olsa da geliyorlar
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
Delik mi o? Adamın kafasını gören gözlerine inanamadı
Delik mi o? Adamın kafasını gören gözlerine inanamadı
Bu kadar da olmaz: Bakan bir daha baktı!
Bu kadar da olmaz: Bakan bir daha baktı!
İlginizi Çekebilir
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf iddiaları doğruladı: Superman de var
Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf görenleri şaşırttı!
Amacı Olmayan Grup filminin vizyon tarihi belli oldu
Bir yıllık gecikmeli olsa da geliyorlar
Lost dizisi ekrana dönmeye çok yakın
Lost dizisi ekrana dönmeye çok yakın
Stajyer Mafya filmi konusu nedir? Stajyer Mafya filmi oyuncuları kimlerdir? Stajyer Mafya filmi nerede çekildi? İşte Stajyer Mafya filmi...
Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!
Savaş kapıda! His Dark Materials’dan nefes kesen fragman
Savaş kapıda! Fantastik maceradan nefes kesen fragman
İddiaların sonu gelmiyor: 'Karayip Korsanları çekimlerinde yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'
'Karayip Korsanları'nda yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.