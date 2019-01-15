Çikolata dolu tanker devrildi! 10 bin litre çikolata yola döküldü

Olay, Arizona eyaletinin Flastaff ilçesinde meydana geldi. Tanker şoförü direksiyon hâkimiyetini kaybedince, aracın römorku devrildi ve sıvı haldeki çikolata otoyola döküldü.

Kazada kimse zarar görmezken, yol adeta nehrine döndü. Görevlilerin 4 saat boyunca otoyolu temizlediği belirtildi.

Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, olayla ilgili Twitter'da esprili bir paylaşım yaparak "Flagstaff'ın doğusunda şeritlerde akan bir çikolata şelalesi var.Bu tatlı bir temizlik olacak!" ifadelerini kullandı.

Hangi firma için çalıştığı açıklanmayan bir çikolata tankerin yaklaşık 10 bin litre, 120 derece sıvı çikolata taşıdığı belirtildi.

