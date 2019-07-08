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Çikolata hakkında daha önce bilmediğiniz 8 bilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

Tarifsiz ve eşsiz tadının yanı sıra çikolata, sağlık için de son derece faydalı… Tabii abartmadan tüketildiğinde! Yaşlanmayı geciktirmesi, cildi ve kemikleri iyileştirmesi, sindirim sistemini düzenlemesi, yorgun ve stresli anlarda vücuda enerji sağlaması gibi pek çok özelliği çikolatayı yıllardır en aranılan çikolatanın eşsiz tadına daha büyük bir anlam kazandırıyor.

Çikolata hakkında daha önce bilmediğiniz 8 bilgi

Çikolata hakkında daha önce duymadığınız bilgileri okumaya hazır mısınız?

• Çikolata kelimesi “tanrıların yiyeceği” anlamına gelen Theobroma Cacao’dan geliyor.

• 16'ıncı yüzyıl Aztek kralının ve soyluların libidosunu yükseltmek için çok miktarda çikolata içtiği rivayet ediliyor.

• Renkli draje tarzı çikolatalar, 1941 yılında askerlerin yanlarında taşıdığı bu benzersiz lezzetin erimesi nedeniyle “erimeyen bir çikolata” arayışı sırasında keşfedildi.

• Tarihteki ilk çikolata boykotu 1947 yılında gerçekleşti. Kanadalı çocukların yaptığı bu boykotun nedeni ise çikolata fiyatlarının 5’den 8 sent’e çıkmasıydı.

• 2013’te, Belçika’da çikolatalı pul üretilmişti.

• Çikolata, 600 değişik tattan oluşur.

• Dünyada üretilen en büyük çikolata tam 5 ton 792 kg ağırlığındaydı.

• Dünyadaki çikolatanın neredeyse %50’si Amerika’da tüketiliyor

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