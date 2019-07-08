Çikolata hakkında daha önce bilmediğiniz 8 bilgi

Çikolata hakkında daha önce duymadığınız bilgileri okumaya hazır mısınız?

• Çikolata kelimesi “tanrıların yiyeceği” anlamına gelen Theobroma Cacao’dan geliyor.

• 16'ıncı yüzyıl Aztek kralının ve soyluların libidosunu yükseltmek için çok miktarda çikolata içtiği rivayet ediliyor.

• Renkli draje tarzı çikolatalar, 1941 yılında askerlerin yanlarında taşıdığı bu benzersiz lezzetin erimesi nedeniyle “erimeyen bir çikolata” arayışı sırasında keşfedildi.

• Tarihteki ilk çikolata boykotu 1947 yılında gerçekleşti. Kanadalı çocukların yaptığı bu boykotun nedeni ise çikolata fiyatlarının 5’den 8 sent’e çıkmasıydı.

• 2013’te, Belçika’da çikolatalı pul üretilmişti.

• Çikolata, 600 değişik tattan oluşur.

• Dünyada üretilen en büyük çikolata tam 5 ton 792 kg ağırlığındaydı.

• Dünyadaki çikolatanın neredeyse %50’si Amerika’da tüketiliyor



