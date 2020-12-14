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Çikolata Tepeleri nerede? Çikolata Tepeleri hangi ülkededir? Çikolata Tepeleri nasıl oluştu?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 14.12.2020 14:45 | Son Güncelleme:
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Çikolata Tepeleri nerede? Çikolata Tepeleri hangi ülkededir? Çikolata Tepeleri nasıl oluştu?

Dünyamızda yeryüzü şekilleri açısından çeşit çeşit bir çok yer var. Ama öyle bir yer var ki başka yerde örneği yok. İsmi de oldukça güzel olarak bu yerin adı Çikolata Tepeleri.

Çikolata Tepeleri, Bohol'un en çok turist çeken yerlerinden biri. Turizm açısından oldukça popüler olan tepeler Filipinler Turizm Bakanlığı'nın turizm listesinde yer alıyor ve ülkenin 3. Ulusal Coğrafik Anıtı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

ÇİKOLATA TEPELERİ NEREDE?

Çikolata Tepeleri Bohol, Filipinler'de bulunuyor. Oldukça farklı bir oluşuma sahip tepelerin sayısı yaklaşık 1268. Koni şeklinde bu tepeler 50 kilometrekareden fazla yer kaplıyor. Bu tepeler yeşil otlarla kaplı. İsmini nereden alıyor derseniz, sonbaharda kahverengi renk almasından dolayı bu tepelere çikolata tepeleri deniliyor.

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ÇİKOLATA TEPELERİ'NİN OLUŞUMU

Bohol Adası’nın gözde turistik bölgesi Çikolata Tepeleri'nin, bundan milyonlarca yıl evvel, adalar henüz denizin altındayken su akıntılarının etkisiyle oluştuğu düşünülüyor.

çikolata tepeleri filipinler

ÇİKOLATA TEPELERİ'NİN EFSANESİ

Dünyada bir çok yerin olduğu gibi Çikolata Tepeleri'nin de efsanesi var. Rivayetlerden birine göre bir gün iki dev yaratık birbirine küsüyor ve bir anda birbirlerine taş, toprak, çimen ne varsa atmaya başlıyor.

çikolata tepeleri

Günlerce devam eden bu harbin ardından sonunda yorgun düşüyorlar, aralarındaki buzlar eriyor ve barışıp dost olarak adadan ayrılıyorlar. Onlardan geriye kalan birbirlerine attıkları toprakların oluşturduğu tepeler kalıyor. Başka bir rivayete göre ise tepeler, bir devin aşkı sonucu oluşuyor. Arogo isminde bir dev, Aloya isimli fani bir kadına aşık oluyor. İkisi kavuşamadan kadın ölünce bizim dev o kadar ağlıyor, o kadar ağlıyor ki gözyaşları tepeleri var ediyor.

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Çikolata Tepeleri'ni görmek için yüksek bir yere çıkmak gerekiyor. Bölgede manzarayı izleyip, fotoğraf çekebileceğiniz seyir tepeleri bulunuyor. Özellikle gündoğumu ve günbatımının güzel olduğu tepeler koronavirüs pandemisi sonrasında yeniden, seyahat severlerin en sık ziyaret ettiği yerlerden olacak.

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