Çikolatalı Amerikan kurabiyesi tarifi ile eviniz kahve dükkanlarını aratmayacak!

Çikolatalı Amerikan kurabiyesi tarifi hafif ve yumuşak kıvamı ile çay saatinize ya da kahve molanıza keyifle eşlik edecek bir atıştırmalık. İçindeki tereyağ sayesinde ağzınızda dağılan kurabiye, vanilya aromasıyla da sizin için lezzetli bir atıştırmalık olacak. İşte tüm püf noktaları ve detaylarıyla çikolatalı Amerikan kurabiyesi tarifi...

ÇİKOLATALI AMERİKAN KURABİYESİ TARİFİ

MALZEMELER:

300 gr toz şeker,

200 gr tereyağ,

2 tane yumurta,

1 tutam tuz,

300-400 gr kadar un,

350 gr çikolata

YAPILIŞI:

Çikolatalı Amerikan kurabiyesi hamuru yapmak için 300 gr toz şeker ve 200 gr tereyağ bir kaba boşaltıyoruz. (Tereyağ yerine diğer yağları da kullanabilirsiniz. Ancak tereyağ ile yaptığınızda ağızda hemen dağıldığını göreceksiniz.)

yapmak için 300 gr toz şeker ve 200 gr tereyağ bir kaba boşaltıyoruz. (Tereyağ yerine diğer yağları da kullanabilirsiniz. Ancak tereyağ ile yaptığınızda ağızda hemen dağıldığını göreceksiniz.) Kaba aldığımız malzemelerimizi mikserle önce düşük sonra yüksek devirde kar halini alana kadar (2-3 dakika kadar) karıştırıyoruz.

Karışımımızın üzerine 2 yumurta kırıyoruz ve çırpıyoruz.

Malzemelerimiz harmanlandıktan sonra kuru malzemelere geçiyoruz. Öncelikle 1 tutam tuz ekliyoruz. Ardından 400 gr kadar yavaş yavaş un ilave ediyoruz. Kabın içinde eklediğimiz malzemeleri bir kaşık ya da spatula yardımıyla hafifçe karıştırıyoruz. Hamur, kulak memesinden biraz daha yumuşak kıvamda olana kadar un eklemeye devam ediyoruz. (Hamuru harmanlarken elinize yapıştığını fark edeceksiniz. )

Unu iyice yedirdikten sonra içine çikolata parçalarını ekliyoruz ve spatula yardımıyla karıştırıyoruz.

Çikolatalı Amerikan kurabiyesi yapılışında dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da hangi çeşidini yemek istediğiniz. Kıtır kıtır ya da sakız gibi yumuşak şekilde hazırlanabilen çikolatalı Amerikan kurabiyesinin yapılışı seçilen kurabiye çeşidine göre farklılık gösteriyor. Bu ayrımı yakalamanın püf noktası ise hamuru buzdolabında dinlendirmek. Sakız gibi yumuşak bir çikolatalı Amerikan kurabiyesi için hamurunuzu 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Kıtır kıtır bir kurabiye seviyorsanız hamurunuzu hazırladığınız anda kurabiyenize şekil vererek fırına sürmeniz gerekiyor. Biz sakız gibi yumuşak bir kurabiye istediğimizden hamurumuzu buzdolabında bekletiyoruz.

Çikolatalı Amerikan kurabiyesi hamurunu buzdolabından çıkardıktan sonra avucumuzun içinde yuvarlayarak şekillendirmeye başlıyoruz. Kurabiyelerinizi istediğiniz büyüklükte ve şekilde hazırlıyoruz. Kurabiyelerinizi dilerseniz kahve dükkanlarında satılanlar gibi büyük hazırlayabilirsiniz. Ya da kalabalık misafir ağırlayacaksanız minik minik şekiller vererek kahvenin ya da çayın yanında ikram edebilirsiniz.

Çikolatalı Amerikan kurabiyesini önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında orta katta pişiriyoruz. Pişirme süresi ise yumuşak ya da kıtır kurabiye seçimimize göre değişiklik gösteriyor. Kurabiyelerin yumuşak olmasını istiyorsak yaklaşık 8-10 dakika gibi bir süre fırında tutmanız yeterli olurken kıtır kurabiye tercih ediyorsak pişirme süresini 12-15 dakika kadar uzatmamız gerekiyor. (Kurabiyelerinizin fırında uzun süre tutmanız halinde renklerinin kahverengiye döndüğünü görebilirsiniz.)

Çikolatalı Amerikan kurabiyesi pişirme işleminin de tamamlanmasıyla yemeye hazır! Şimdiden afiyet olsun...

ÇİKOLATALI AMERİKAN KURABİYESİ (ÇİKOLATALI COOKIE) PÜF NOKTALARI:

Kurabiye ve kek yaparken, kuru malzemeleri en sonda koymaya dikkat edin. Bu kurabiyelerinizin yumuşak olmasını sağlayar.

Kurabiye ve kek yaparken un, vanilya, kakao gibi kuru malzemeleri en sonda koyarsanız yumuşacık bir sonuç elde edebilirsiniz.

Hamurunuzu hazırlarken kulak memesinden biraz daha gevşek olmasına dikkat edin.

Yumuşak bir kurabiye için hamurunuzu 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Kıtır kıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu hazırladıktan sonra şekil vererek fırına sürmeniz gerekir.

Amerikan kurabiyesi hamurunu bir streç filme sararak buzlukta 1,5 ay kadar bekletmeniz mümkün. Hamuru buzluktan çıkardıktan sonra halka halka kestiğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çikolatalı Amerikan kurabiyesi ile ilgili bilmeniz gereken başka bir nokta da pişirme ile ilgili. Çikolatalı Amerikan kurabiyesi pişerken ilgilenmeniz gereken bir kurabiyedir. Fırına sürdüğünüz kurabiyeleri sık sık kontrol etmeniz gerekir.



