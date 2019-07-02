Çikolatanın sadece mutlulukla değil sağlıkla da ilgisi var

Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü nedeniyle çikolata ve sağlık ilişkisine dikkat çekiyor. 7’den 70’e herkes için çikolatanın mutluluğu çağrıştırdığını hatırlatan Sabri Ülker Vakfı, sevilen bu lezzetin sağlıkla ilişkisine yönelik bilimsel bilgiler aktarıyor.

Çikolata kalp-damar ve şeker hastalığından koruyor!

Konu çikolata ve sağlık ilişkisi olduğunda en çok çikolatanın polifenol, mineral ve posa içeriğinden bahsediliyor. Peki, bu ponifenoller ne işe yarıyor? Polifenoller, antioksidan özellik gösteriyor. Önemli miktarda polifenol içeren çikolatanın da bu sayede özellikle kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığına karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor. Ayrıca polifenollerin, damarların içyapısının işlevlerini geliştirerek, damarların genişleme kabiliyetinin artmasını sağladığı, böylelikle kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon riskini azaltabildiği bildiriliyor. Buna ek olarak çikolatanın, iyi huylu olarak nitelendirilen kandaki HDL kolestrol düzeylerini arttığı da biliniyor.