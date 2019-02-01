komşuluk neydi? Çıldırtan komşu hareketleri...

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 01.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Geçmişten bugüne gelen "komşu komşunun külüne muhtaçtır" sözünü tarihin tozlu sayfalarında bırakacak birbirinden sinir bozucu hareketler...

komşuluk neydi? Çıldırtan komşu hareketleri...

Bu fotoğrafları görünce hani "komşu komşunun külüne muhtaçtı" diyeceksiniz...

İşte "komşuluk ölmüş" dedirten türden görenleri sinir eden komşu hareketleri:

"Üst kat komşumun en sevdiği ayakkabıları."
1

"Komşumuz kusursuz bir şekilde duvarın sadece kendi tarafını temizlemiş."
2

"Komşularımız çöp kutularımız bir bariyerin arkasında değil diye belediyeye isimsiz şikayette bulunmuşlar. Artık çöp kutularımız bariyerlerin arkasında."
3

"Komşumun bahçesine ne zaman top kaçsa alıp topları ağacına koyuyor ki kimse geri alamasın..."
4

"Great Dane cinsi köpeği Golden Retriever cinsi köpeğime saldırdıktan sonra komşumun bana 288 dolar 66 cent veteriner borcu vardı. Onu asliye mahkemesine dava etmeden bir gün önce bana böyle ödeme yaptı."
5

İyimserlikte bir numara... (UYARI: İzinsiz girenler vurulacaktır. Hayatta kalanlar tekrar vurulacaktır.)
6

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
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komşuluk saçma fotoğraflar

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