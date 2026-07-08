Çilekleri tek malzemeyle günlerce taze tutan yöntem

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden çilek, yüksek su içeriği nedeniyle kısa sürede yumuşayabiliyor ve küflenebiliyor. Uzmanlar, bu sorunun önüne geçmek için yalnızca bir dakikanızı alacak basit bir yöntemin yeterli olabileceğini belirtiyor.

SİRKELİ SU KÜF OLUŞUMUNU AZALTABİLİYOR

Tarif geliştirme uzmanı Sophie Nahmad, çileklerin buzdolabına kaldırılmadan önce sirkeli suda yıkanmasının küf oluşumuna neden olan sporların azalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Nahmad, "Bir kutu çileği açıp bozulmaya başladığını görmek oldukça can sıkıcı. Sirkeyle yapılan kısa bir yıkama işlemi, çileklerin daha hızlı bozulmasına neden olan küf sporlarını azaltabilir. Bu sayede meyveler daha uzun süre taze kalır ve israfın önüne geçilebilir." dedi.

UYGULAMASI ÇOK KISA SÜRÜYOR

Uzmanların önerdiği yöntem oldukça basit:

Geniş bir kaba 1 ölçü beyaz sirke ve 3 ölçü su koyun.

Çilekleri karışıma ekleyerek 30 ila 60 saniye boyunca hafifçe karıştırın.

Ardından çilekleri süzüp temiz suyla kısa süre durulayın.

Kâğıt havlu veya temiz bir bez yardımıyla meyveleri tamamen kurulayın.

Uzmanlar, çileklerin üzerinde kalan nemin küflenmeyi hızlandırdığına dikkat çekerek kurutma aşamasının atlanmaması gerektiğini vurguluyor.

BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİN

Tamamen kuruyan çilekler, tabanına kâğıt havlu serilmiş bir saklama kabına yerleştirilerek buzdolabında muhafaza edilmeli. Kâğıt havlu, oluşabilecek fazla nemi emerek meyvelerin daha uzun süre tazeliğini korumasına yardımcı oluyor.