NATO liderlerine Türk mutfağı şöleni! Beştepe'deki özel menü ortaya çıktı

Basına kapalı gerçekleştirilen program öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, konuk liderleri Cumhurbaşkanlığı Ana Binası'nın merdivenlerinde karşıladı. Erdoğan çifti, liderler ve eşleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra davetliler akşam yemeğine geçti.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN LEZZETLER AYNI SOFRADA

Zirve kapsamında hazırlanan menüde Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yöresel ürünlere yer verildi.

Yemeğin başlangıcında taş fırın pidesi, Trabzon tereyağı ve Bitlis'in Hizan ilçesinden getirilen karakovan balı servis edildi. Bu lezzetlere yanık Denizli yoğurdu eşliğinde hazırlanan zeytinyağlı sebze sote eşlik etti.

ARA SICAK: KAYSERİ MANTISI

Akşam yemeğinin ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının en bilinen tatlarından biri olan Kayseri mantısı yer aldı. Mantı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile servis edildi.

ANA YEMEKTE İKİ FARKLI TERCİH

NATO liderleri için ana yemekte iki ayrı seçenek hazırlandı. Menüde ilk seçenek olarak tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde sunulan deniz levreği yer aldı.

Kırmızı et tercih eden konuklar için ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga hazırlandı.

SÜTLÜ NURİYE İLE FİNAL

Özel davetin finalinde ise Türk mutfağının sevilen tatlılarından sütlü nuriye ikram edildi. Tatlı, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşliğinde servis edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programın ardından NATO liderleri ve beraberindeki heyetler konaklayacakları otellere hareket etti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen yöresel ürünlerin yer aldığı menü, zirveye katılan konuklara Türk mutfağının zenginliğini tanıtma fırsatı sundu.