YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

NATO liderlerine Türk mutfağı şöleni! Beştepe'deki özel menü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel akşam yemeğinde ağırladı. Geceye damga vuran detaylardan biri ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen yöresel lezzetlerin yer aldığı özel menü oldu.

NATO liderlerine Türk mutfağı şöleni! Beştepe'deki özel menü ortaya çıktı
Gökçen Kökden

Basına kapalı gerçekleştirilen program öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, konuk liderleri Cumhurbaşkanlığı Ana Binası'nın merdivenlerinde karşıladı. Erdoğan çifti, liderler ve eşleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra davetliler akşam yemeğine geçti.

NATO liderlerine Türk mutfağı şöleni! Beştepe deki özel menü ortaya çıktı 1

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN LEZZETLER AYNI SOFRADA

Zirve kapsamında hazırlanan menüde Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yöresel ürünlere yer verildi.

NATO liderlerine Türk mutfağı şöleni! Beştepe deki özel menü ortaya çıktı 2

Yemeğin başlangıcında taş fırın pidesi, Trabzon tereyağı ve Bitlis'in Hizan ilçesinden getirilen karakovan balı servis edildi. Bu lezzetlere yanık Denizli yoğurdu eşliğinde hazırlanan zeytinyağlı sebze sote eşlik etti.

ARA SICAK: KAYSERİ MANTISI

NATO liderlerine Türk mutfağı şöleni! Beştepe deki özel menü ortaya çıktı 3

Akşam yemeğinin ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının en bilinen tatlarından biri olan Kayseri mantısı yer aldı. Mantı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile servis edildi.

ANA YEMEKTE İKİ FARKLI TERCİH

NATO liderleri için ana yemekte iki ayrı seçenek hazırlandı. Menüde ilk seçenek olarak tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde sunulan deniz levreği yer aldı.

NATO liderlerine Türk mutfağı şöleni! Beştepe deki özel menü ortaya çıktı 4

Kırmızı et tercih eden konuklar için ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga hazırlandı.

SÜTLÜ NURİYE İLE FİNAL

Özel davetin finalinde ise Türk mutfağının sevilen tatlılarından sütlü nuriye ikram edildi. Tatlı, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşliğinde servis edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programın ardından NATO liderleri ve beraberindeki heyetler konaklayacakları otellere hareket etti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen yöresel ürünlerin yer aldığı menü, zirveye katılan konuklara Türk mutfağının zenginliğini tanıtma fırsatı sundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her gün tüketiyoruz ama risk büyük! Her gün tüketiyoruz ama risk büyük!
Şifasıyla biliniyor: Güneşte günlerce bekletip tüketiyorlarŞifasıyla biliniyor: Güneşte günlerce bekletip tüketiyorlar

Anahtar Kelimeler:
NATO yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.