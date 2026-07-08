Liderler Beştepe'de Türk lezzetlerini tattı, Trump'tan olay yorum geldi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam yediğimiz yemek 10/10'luktu. Hatta 10 üzerinden 12'lik güzellikte bir yemekti" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri kısa sürede dikkat çekerken, Beştepe'de liderlere sunulan özel menü de merak konusu oldu.

LİDERLERE ANADOLU'NUN LEZZETLERİ SUNULDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel davette Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen lezzetler bir araya getirildi. Menüde başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile yanık Denizli yoğurduyla servis edilen zeytinyağlı sebze sote yer aldı.

Ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının simge lezzetlerinden Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile sunuldu.

ANA YEMEKTE LEVREK VE DANA KABURGA

Gecenin ana yemeklerinde deniz levreği ile ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga öne çıktı. Levrek; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde servis edilirken, dana kaburgaya yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.

TATLIDA SÜTLÜ NURİYE

Yemeğin finalinde ise Türk mutfağının sevilen tatlılarından Sütlü Nuriye sunuldu. Tatlı, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot ile zenginleştirildi.

Trump'ın "10 üzerinden 12" olarak değerlendirdiği menü, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve gastronomi kültürlerinden seçilen ürünleri aynı sofrada buluşturmasıyla dikkat çekti. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da ağırlanan liderlere sunulan özel menü, Türk mutfağının uluslararası alandaki tanıtımı açısından da öne çıkan detaylardan biri oldu.

NATO YEMEKLERİNİ KİMİN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de liderlere sunulan özel menünün, Türkiye'ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran ünlü şef Fatih Tutak tarafından hazırlandığı öğrenildi.

Şef Fatih Tutak, NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından organizasyona ilişkin fotoğraflar paylaştı. Paylaşım kısa sürede ilgi görürken, dünya liderlerine sunulan menünün arkasındaki ismin Tutak olduğu da netlik kazandı.

Beştepe'deki özel davette liderlere; Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide, yanık Denizli yoğurtlu zeytinyağlı sebze sote, Kayseri mantısı, deniz levreği, ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga ve Sütlü Nuriye'den oluşan özel bir menü sunuldu.