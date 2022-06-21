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Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli parfe malzemeleri neler?

21.06.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilekli parfe, yaz aylarında soğuk kahvenin yanında tüketilebilecek leziz tatlılardan bir tanesi... Üstelik yapılışı da oldukça pratik. Peki çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli parfe malzemeleri neler? İşte detaylar...

Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli parfe malzemeleri neler?

Yalnızca on dakikada hazırlayabileceğiniz bol çilekli ve bisküvili nefis tatlı çilekli parfe sizin favori tatlınız olabilir. Hem sunumu hem tadıyla tam not alan çilekli parfe tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli parfe malzemeleri neler? İşte detaylar...

ÇİLEKLİ PARFE MALZEMELERİ

2 paket sıvı krema
5 yemek kaşığı pudra şekeri
1 avuç çilek (doğranmış)
100 gram kakaolu petibör bisküvi
1 çay bardağı damla çikolata
300 gram taze çilek
100 gram petibör bisküvi
1 tatlı kaşığı toz antep fıstığı

ÇİLEKLİ PARFE NASIL YAPILIR?

Pudra şekerini ve kremayı mikser ile kabarana kadar çırpın. Ufaladığınız bisküvileri ve doğranmış çilekleri ekleyip damla çikolatayı da ilave edin. Hepsini karıştırdıktan sonra streç filmle kaplanmış baton bir kek kalıbına hazırladığınız karışımı boşaltın.

Üzerini de streç filmle kapatın ve buzlukta 5 saat dinlendirin. Süre dolduğunda dolaptan alın ve bir servis tabağına ters çevirip streç filmi çekin. Üstüne toz antep fıstığı serpin ve doğranmış çilekleri yerleştirip dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...

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