Mynet Trend

Çılgın adam, kedisi için zırh yaptı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Tasarımcı olan bir adam kedisi için 3D bir zırh tasarladı ve bunu hayata geçirdi. Tüm detaylar haberimizde...

Çılgın adam, kedisi için zırh yaptı!

PrintThatThing'den Jwall adlı bir reklamcı turuncu tekir kedisi Bobo için 3D bir zırh yaptı. Şimdi onun kedisi savaşa hazır ve herhangi bir tehditten korkmuyor. Jwall tasarımını ücretsiz olarak insanlara sunuyor.

cat-armor-3d-print-that-thing-7

Siz de kedinize böyle bir zırh yapmak istiyorsanız tasarımı sadece yazdırmanız gerekiyor. “Şimdi tüm dünyadaki kediler güvenle dolaşabilir” diyen adam, bu enteresan fikriyle tüm dünyanın ilgisini çekti. Şovalyeye çevirdiği kedisinin zırhı için “Tüm tasarım yüzde yüz 3B yazdırılabilir parça ile oluşturuldu.” diyor.

cat-armor-3d-print-that-thing-11

Ve eğer 3D baskı teknolojisi konusunda fazla bilgili değilseniz, korkmayın! JWall, kendi sayfasında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizlere sunuyor.

cat-armor-3d-print-that-thing-10

“İlk önce zırhın genel görünüşünün ve görüntüsünün nasıl olmasını istediğimizi belirlemeye başladık,” diyen Jwall, “Ben onun sivri olması gerektiğini öne sürdüm, çünkü kedimin tüyleri her zaman ters olarak.”

cat-armor-3d-print-that-thing-9

Zırh işlevsel olup plakalardan birinin tasması için küçük bir deliğe de mevcut ve göğüs plakasına takılmış bir ID etiketi var. Bu yüzden, kediniz nasıl bir savaşa girerse girsin, artık eve sağsalim döneceğinden emin olabilirsiniz.

cat-armor-3d-print-that-thing-8

cat-armor-3d-print-that-thing-2

cat-armor-3d-print-that-thing-4

cat-armor-3d-print-that-thing-5

cat-armor-3d-print-that-thing-6


Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Bu ebeveynlerinin rahatsız edici hikayesi sizi uykusuz bırakacakBu ebeveynlerinin rahatsız edici hikayesi sizi uykusuz bırakacak
Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilginç farklılıklar!Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilginç farklılıklar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi kedi köpek Zırh evcil hayvan petshop evcil hayvanlar ilginç tasarımlar ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması!

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıl almaz filmler! Bu ebeveynlerinin hastalıklı ve rahatsız edici hikayesi sizi uykusuz bırakacak

Bu ebeveynlerinin rahatsız edici hikayesi sizi uykusuz bırakacak

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilginç farklılıklar!

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilginç farklılıklar!

İdam edilen en genç insan! Hayatı o filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı o filme konu oldu

Red Bull Basement Festival ile ‘daha iyi bir yarının’ temelleri atıldı

Red Bull Basement Festival ile ‘daha iyi bir yarının’ temelleri atıldı

Bu yapıtların neyden yapıldığını öğrenince şoke olacaksınız!

Bu yapıtların neyden yapıldığını öğrenince şoke olacaksınız!

Tam 30 metre! İlk başta deniz altı sandı

Tam 30 metre! İlk başta deniz altı sandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.