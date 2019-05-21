Çılgın adam, kedisi için zırh yaptı!

PrintThatThing'den Jwall adlı bir reklamcı turuncu tekir kedisi Bobo için 3D bir zırh yaptı. Şimdi onun kedisi savaşa hazır ve herhangi bir tehditten korkmuyor. Jwall tasarımını ücretsiz olarak insanlara sunuyor.

Siz de kedinize böyle bir zırh yapmak istiyorsanız tasarımı sadece yazdırmanız gerekiyor. “Şimdi tüm dünyadaki kediler güvenle dolaşabilir” diyen adam, bu enteresan fikriyle tüm dünyanın ilgisini çekti. Şovalyeye çevirdiği kedisinin zırhı için “Tüm tasarım yüzde yüz 3B yazdırılabilir parça ile oluşturuldu.” diyor.

Ve eğer 3D baskı teknolojisi konusunda fazla bilgili değilseniz, korkmayın! JWall, kendi sayfasında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizlere sunuyor.

“İlk önce zırhın genel görünüşünün ve görüntüsünün nasıl olmasını istediğimizi belirlemeye başladık,” diyen Jwall, “Ben onun sivri olması gerektiğini öne sürdüm, çünkü kedimin tüyleri her zaman ters olarak.”

Zırh işlevsel olup plakalardan birinin tasması için küçük bir deliğe de mevcut ve göğüs plakasına takılmış bir ID etiketi var. Bu yüzden, kediniz nasıl bir savaşa girerse girsin, artık eve sağsalim döneceğinden emin olabilirsiniz.



