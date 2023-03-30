Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın'ı görenler tanıyamıyor! Eski halinden eser yok

1996-2001 yılları arasında yayınlanan Çılgın Bediş jeneriğiyle, enerjisiyle hepimizin beğenisini kazanmıştı. Dizideki oyuncuların son halleri ise izleyenler tarafından merak ediliyor.

Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen gibi birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizide Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın'ın son hali ise herkesi şaşkına çeviriyor.

Eğlenceli gençlik dizisindeki Banu'yu canlandıran oyuncu, karikatürdeki karaktere birebir benzerliği ve saf halleriyle dikkat çekmişti.

Çılgın Bediş dizisinde hayat verdiği Banu karakteri ile büyük kitlelerce tanınan Sonay Aydın'ın görünüşü ve hayatı yıllar içerisinde çok değişti.

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın, dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşmişti.

5 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu son haliyle büyük beğeni topluyor.





