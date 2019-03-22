Çılgın festival Woodstock'tan akılalmaz görüntüler

İşte 69 Hippi kuşağını ve binlerce genci bir araya getiren çılgın festival Woodstock'tan manzaralar...

Woodstock Festivali, resmi adı ile Woodstock Music and Art Fair, 15-18 Ağustos tarihleri arasında 1969 yılında Bethel, New York'ta bir mandıra alanında gerçekleştirilmiş olan muazzam bir festival olarak tarihte iz bırakmıştır.

Vietnam Savaşı'na karşı protestolar düzenlendiği ve bu protestoların ağır bir şekilde bastırıldığı ortamda, hippiler umutsuz içindeydi..

1969'da gerçekleşen bu festivalin sloganının üç gün boyunca barış ve müzik olmasının sebebi de bu umutsuzluktan üç gün boyunca uzaklaşmaktı.

Festivalin organizatörlerinden Michael Lang bir röportajında "Son yıllarda üniversite kampüslerinde, yoksul mahallelerde ve ülkenin her köşesinde protestolar vardı, Woodstock'ta politik kaygılarımızı bir kenara bırakıp bütün enerjimizi barışa odakladık, barış ve anlayış mümkündü." açıklamasında bulunmuştu.

1960'ların karşı kültürlerinin bir araya geldiği festivale Amerika'nın her yerinden 450.000 genç katıldı.