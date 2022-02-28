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Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Ne zaman evlendiler? Özlem Kapurtu ile Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı nedir?

28.02.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çılgın Sedat olarak bilinen ünlü şarkıcı Sedat Karputu eşi Özlem Kapurtu ve oğlu ile ilgili konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Peki Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Ne zaman evlendiler? Özlem Kapurtu ile Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı nedir? İşte Özlem Kapurtu ile ilgili detaylar...

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Ne zaman evlendiler? Özlem Kapurtu ile Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı nedir?

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu bugün canlı olarak yayınlanan programın ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu'nun büyük oğulları Siraç'ın hastalığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. ılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Ne zaman evlendiler? Özlem Kapurtu ile Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı nedir? gibi soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette arama yapıyor. Çılgın Sedat, Özlem Kapurtu ve oğulları Siraç'ın hastalığı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu en son evlerinde yangın çıkmasının ardından gündem olmuştu.

Çılgın Sedat sahne adıyla ünlenen Sedat Kapurtu ile Özlem Kapurtu 2005 yılında evlendi.

Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu mutlu evlilikleri ve iki çocukları ile gösterişten uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

ÇILGIN SEDAT VE ÖZLEM KAPURTU NE ZAMAN EVLENDİ?

Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu 2005 yılında dünyaevine girdi. Sedat Kapurtu - Özlem Kapurtu çiftinin Siraç ve Yağız adında iki oğlu vardır.

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

ÖZLEM KAPURTU İLE ÇILGIN SEDAT'IN OĞLUNUN HASTALIĞI NEDİR?

Özlem Kapurtu ile Çılgın Sedat'ın (Sedat Kapurtu) oğlu Şiraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında yüzde yüz engelli kalmıştır. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu oğullarını hayatta tutma mücadelesi vermiştir.

Çılgın Sedat oğlunun hastalığına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor." ifadelerini kullanmıştır.

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epilepsi
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