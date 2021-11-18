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Bu ipuçlarına dikkat edin! Puf puf kabaran mayalı hamurun püf noktaları

18.11.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev gibi kabaran mayalı hamur nasıl yapılır? Mayayı tetikleyen ürünler hangisi? Hamurun mayalandığı nasıl anlaşılır? Herkes hamur mayalayabilir ama herkes kaptan taşacak kadar kabaran bir hamur elde edemez. Devasa bir mayalı hamur elde etmek için bilinmesi gereken bazı noktalar var. Gelin, bu püf noktaları birlikte inceleyelim...

Bu ipuçlarına dikkat edin! Puf puf kabaran mayalı hamurun püf noktaları

Diyette olanların bile yemekten kendini alamadığı mayalı poğaçalar, börekler, pideler... Bu kadar lezzetli olmalarının sırrı hamurlarında! Peki mayalı hamurla yapılan bu yemeklerin yumuşacık dokusu nasıl edilir? Hamura yumuşaklığını veren maya, tariflerde doğru bir şekilde kullanılırsa unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatır. İşte çılgınlar gibi kabaran mayalı hamur için bilinmesi gerekenler...

PUF PUF KABARAN VE YUMUŞAK BİR HAMUR NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • Kuru, yaş ya da instant maya

  • Ilık su (Kuru ya da yaş maya kullanırsanız)

  • Şeker

  • Un

HAZIRLANIŞI

  • Kuru veya yaş mayanın harekete geçmesi için ılık su kullanın. Instant maya için ılık su kullanmanız gerekmez.

  • Ilık suyun içinde tepkimeye giren mayanın hızlı bir şekilde aktif hale gelmesi için şeker ilave edin ve 10 dakika bekleyin.

  • 10 dakika beklettiğiniz karışımınıza elenmiş un ve tuz ekleyin.

  • Yumuşak bir kıvam alana kadar hamurunuzu yoğurun. Bu sırada un takviyesi yapabilirsiniz.

  • Elinize yapışan hamur yoğurdukça toparlanır.

  • Toparlanma aşaması için yaklaşık 10 dakika avcunuzun içiyle iyice yoğurun.

  • Elastik bir kıvama geldiğinde hamurunuzu dinlenmeye bırakın.

  • Sıcak bir zeminde ve üstü kapalı bir kapta hamurunuzu 1-2 saat bekletin.

  • Birkaç saat sonra hamurunuz iki katına çıkmış olur.

  • Mayalanmaya bıraktığınız hamura parmağınızı batırın. Parmağınızı batırdığınız yerde oluşan iz yeniden kabarıyorsa hamurunuz mayaya gelmiştir.

  • Mayaya gelen hamurunuz için ikinci yoğurma aşaması oldukça önemli.

  • Sert hamleler yapmadan 3-4 dakika boyunca hamurunuzu yoğurun ve gazını alın.

  • Bu aşamadan sonra hamurunuza istediğiniz şekli verin.

  • Hamurunuza şekil verirken fırınınızı ısıtın. Soğuk fırına girmiş mayalı hamur elastikliğini kaybeder ve kabarmak yerine yayılır.

  • Şekil verdiğiniz hamurları tepsiye dizin.

  • Üçüncü mayalama aşaması olan tepside mayalama aşamasına geçin.

  • Tepsideki hamurlarınızın üstünü örterek yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ardından fırına koyun.

  • Kabaran bir hamura kavuşmak için fırının kapağını gerekmedikçe açmayın. Kapağı açtığınızda ani hava değişiminden dolayı mayalı hamurunuz çöker.
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