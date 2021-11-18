Bu ipuçlarına dikkat edin! Puf puf kabaran mayalı hamurun püf noktaları

Diyette olanların bile yemekten kendini alamadığı mayalı poğaçalar, börekler, pideler... Bu kadar lezzetli olmalarının sırrı hamurlarında! Peki mayalı hamurla yapılan bu yemeklerin yumuşacık dokusu nasıl edilir? Hamura yumuşaklığını veren maya, tariflerde doğru bir şekilde kullanılırsa unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatır. İşte çılgınlar gibi kabaran mayalı hamur için bilinmesi gerekenler...

PUF PUF KABARAN VE YUMUŞAK BİR HAMUR NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Kuru, yaş ya da instant maya

Ilık su (Kuru ya da yaş maya kullanırsanız)

Şeker

Un

HAZIRLANIŞI