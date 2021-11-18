Bu ipuçlarına dikkat edin! Puf puf kabaran mayalı hamurun püf noktaları

Diyette olanların bile yemekten kendini alamadığı mayalı poğaçalar, börekler, pideler... Bu kadar lezzetli olmalarının sırrı hamurlarında! Peki mayalı hamurla yapılan bu yemeklerin yumuşacık dokusu nasıl edilir? Hamura yumuşaklığını veren maya, tariflerde doğru bir şekilde kullanılırsa unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatır. İşte çılgınlar gibi kabaran mayalı hamur için bilinmesi gerekenler...
MALZEMELER
Kuru, yaş ya da instant maya
Ilık su (Kuru ya da yaş maya kullanırsanız)
Şeker
HAZIRLANIŞI
Kuru veya yaş mayanın harekete geçmesi için ılık su kullanın. Instant maya için ılık su kullanmanız gerekmez.
Ilık suyun içinde tepkimeye giren mayanın hızlı bir şekilde aktif hale gelmesi için şeker ilave edin ve 10 dakika bekleyin.
10 dakika beklettiğiniz karışımınıza elenmiş un ve tuz ekleyin.
Yumuşak bir kıvam alana kadar hamurunuzu yoğurun. Bu sırada un takviyesi yapabilirsiniz.
Elinize yapışan hamur yoğurdukça toparlanır.
Toparlanma aşaması için yaklaşık 10 dakika avcunuzun içiyle iyice yoğurun.
Elastik bir kıvama geldiğinde hamurunuzu dinlenmeye bırakın.
Sıcak bir zeminde ve üstü kapalı bir kapta hamurunuzu 1-2 saat bekletin.
Birkaç saat sonra hamurunuz iki katına çıkmış olur.
Mayalanmaya bıraktığınız hamura parmağınızı batırın. Parmağınızı batırdığınız yerde oluşan iz yeniden kabarıyorsa hamurunuz mayaya gelmiştir.
Mayaya gelen hamurunuz için ikinci yoğurma aşaması oldukça önemli.
Sert hamleler yapmadan 3-4 dakika boyunca hamurunuzu yoğurun ve gazını alın.
Bu aşamadan sonra hamurunuza istediğiniz şekli verin.
Hamurunuza şekil verirken fırınınızı ısıtın. Soğuk fırına girmiş mayalı hamur elastikliğini kaybeder ve kabarmak yerine yayılır.
Şekil verdiğiniz hamurları tepsiye dizin.
Üçüncü mayalama aşaması olan tepside mayalama aşamasına geçin.
Tepsideki hamurlarınızın üstünü örterek yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ardından fırına koyun.
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