Cimbom'da Zaniolo bilmecesi! Rize maçı sonrası apar topar İtalya'ya gitti: Teklifin detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bilmecesi devam ediyor. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen Zaniolo, Rizespor maçının ardından İtalya'ya uçtu. Udinese'ye olan transfer sürecine bizzat katılan İtalyan oyuncu için Sarı-Kırmızılıların istediği ücret de belli oldu. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Galatasaray'da İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak için Udinese'yle görüşüyor. Gelen bilgilere göre Rize maçı sonrası transfer görüşmelerine katılmak üzere Çizme'ye giden Zaniolo, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor. Galatasaray ise futbolcuyu kiralık olarak yollamak istiyor. G.Saray'ın yıldız oyuncu için belirlediği ücret de belli oldu.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME SAĞLANAMIYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'nin ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo transferi için temasların devam ettiği ancak görüşmelerde ilerleme olmadığı yazıldı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan ekibi, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 10 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti.

İŞTE BELİRLENEN ÜCRET

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için opsiyonun 12 milyon euro olmasını istiyor.

Udinese'nin teklifi ve Galatasaray'ın beklentisi nedeniyle İtalyan futbolcunun transferi için görüşmeler durma noktasına geldi.

