Cimbom farklı yenildi! Hollanda basını AZ'nin galibiyetine büyük manşetlerle yer verdi

Galatasaray'ın maçın büyük bir kısmını 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, Hollanda basını AZ Alkmaar'ı öve öve bitiremedi. İşte o manşetler...

"GALATASARAY'I DAĞITTI"

Nhnieuws.nl'in haberinde "AZ, Galatasaray'ı dağıttı" başlığı atılırken, " Galatasaray'ı 4-1 yenen Alkmaar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek için sağlam bir temel attı" ifadelerine yer verildi.

"EN BÜYÜKLERDEN BİRİNİ YENDİLER"

Nu.nl'nin haberinde, "AZ, Galatasaray'ı yenerek Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma yolunda büyük avantaj sağladı. Alkmaar, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini farklı mağlup etti" denildi. Nos.nl'nin haberinde ise, "Süper Lig'in lideri Galatasaray AZ karşısında geride kaldı. Alkmaar rakibine net bir yenilgi yaşattı" ifadeleri kullanıldı.