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Cimbom farklı yenildi! Hollanda basını AZ'nin galibiyetine büyük manşetlerle yer verdi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.02.2025 11:19
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Galatasaray dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk oldu. Hollandalılar maçın büyük bir kısmında üstünlük kurdu ve temsilcimizi 4-1'lik skorla geçti. Galatasaray'ın aldığı bu şok yenilgi Hollanda basınında da büyük yankı uyandırdı.

Cimbom farklı yenildi! Hollanda basını AZ'nin galibiyetine büyük manşetlerle yer verdi

Galatasaray'ın maçın büyük bir kısmını 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, Hollanda basını AZ Alkmaar'ı öve öve bitiremedi. İşte o manşetler...

"GALATASARAY'I DAĞITTI"

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Nhnieuws.nl'in haberinde "AZ, Galatasaray'ı dağıttı" başlığı atılırken, " Galatasaray'ı 4-1 yenen Alkmaar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek için sağlam bir temel attı" ifadelerine yer verildi.

"EN BÜYÜKLERDEN BİRİNİ YENDİLER"

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Nu.nl'nin haberinde, "AZ, Galatasaray'ı yenerek Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma yolunda büyük avantaj sağladı. Alkmaar, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini farklı mağlup etti" denildi. Nos.nl'nin haberinde ise, "Süper Lig'in lideri Galatasaray AZ karşısında geride kaldı. Alkmaar rakibine net bir yenilgi yaşattı" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi galatasaray AZ Alkmaar
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