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Çimlerde beliren gizemli rakamlar başkenti karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ulusal Park alanında çimlerin üzerine işlenmiş dev "8647" yazısı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yetkililer, olayın vandalizm mi yoksa siyasi bir mesaj mı olduğunu araştırırken, ortaya çıkan görüntüler ülkede büyük tartışma yarattı.

Gökçen Kökden

ABD İçişleri Bakanlığı, Washington'daki ünlü Ulusal Park (National Mall) arazisinde beliren dev "8647" işaretine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olay, Reuters fotoğrafçısının Washington Anıtı'nın tepesinden çekim yaptığı sırada fark edildi. Çimlerin üzerinde kahverengiye dönmüş alanlarla oluşturulan rakamlar dikkat çekerken, "8", "6" ve "7" net şekilde görüldü. Ancak "4" rakamının tam olarak tamamlanmadığı belirtildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ABD Park Polisi ve Ulusal Muhafız birlikleri bölgeye sevk edildi.

"8647" NE ANLAMA GELİYOR?

Çimlerde beliren gizemli rakamlar başkenti karıştırdı! Soruşturma başlatıldı 1

Son dönemde ABD'de Başkan Donald Trump karşıtı çevreler tarafından kullanılan "8647" ifadesi, siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.

İfadede yer alan "86" sayısının Amerikan argosunda "bir şeyi ortadan kaldırmak", "kovmak" veya "uzaklaştırmak" anlamında kullanıldığı belirtiliyor. "47" ise Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasına gönderme olarak yorumlanıyor.

Trump'a yakın isimler ve ABD Adalet Bakanlığı ise bu sloganın bazı durumlarda şiddet çağrısı olarak algılanabileceğini savunuyor.

ÇİMLER NEDEN RENK DEĞİŞTİRDİ?

Çimlerde beliren gizemli rakamlar başkenti karıştırdı! Soruşturma başlatıldı 2

Yetkililer, çimlerin nasıl bu şekilde renksizleştirildiğini henüz belirleyemedi. Bazı bölgelerde çimlerin kahverengiye döndüğü ve bu sayede rakamların ortaya çıktığı görüldü. ABD Park Polisi, olayın nedenini tespit etmek amacıyla bölgeden çim örnekleri toplandığını ve laboratuvar incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise olayı "akıl dışı bir vandalizm eylemi" olarak nitelendirerek, başkana yönelik olası tehditlerin son derece ciddiye alındığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

"8647" sloganı daha önce de ABD'de tartışmalara neden olmuştu. Eski FBI Direktörü James Comey, 2025 yılında sosyal medya hesabında deniz kabuklarıyla oluşturulmuş "8647" rakamlarının fotoğrafını paylaşmış, bu paylaşım daha sonra tehdit içerdiği iddiasıyla soruşturma konusu olmuştu. Comey paylaşımını kaldırmış ve ifadenin şiddet çağrısı olarak yorumlanabileceğini bilmediğini söylemişti.

Çimlerde beliren gizemli rakamlar başkenti karıştırdı! Soruşturma başlatıldı 1

Olayın, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı kapsamında düzenlenecek büyük etkinlikler öncesinde yaşanması dikkat çekti.

Washington'daki Ulusal Park alanında önümüzdeki günlerde binlerce kişinin katılması beklenen kutlamalar ve fuarlar düzenlenecek. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve sorumluların tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
abd güncel
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