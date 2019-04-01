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Cin börülcesi olarak biliniyor! Yedikçe kilo verdiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Cin börülcesi ismiyle de bilinen maş fasulyesi, ufak taneli son derece lezzetli bir fasulye çeşidi. Akdeniz ikliminde yetiştirilen maş fasulyesi tadı ve faydalarıyla son zamanların popüler besini haline geldi. Muazzam besin değerleri sayesinde bakın nelere iyi geliyor!

Cin börülcesi olarak biliniyor! Yedikçe kilo verdiyor

Beslenmenin lezzetli bir kaynağı olan maş fasulyesi, Hindistan ve Çin'de sıklıkla tüketilen bir besin kaynağı. Asya mutfağıyla sınırlı kalmayan maş fasulyesii yaklaşık 50 yıl önce Türkiye'de cin börülcesi olarak billiniyordu. Bu ismi almasının altında yatan sebep ise görüntüsüyle ilgilidir.

Zengin bir protein kaynağıdır. Öyle ki 100 gram haşlanmış maş fasulyesinde 7 gram protein bulunur. Eğer hayvansal ürünler tüketmiyorsanız, protein desteği almak için maş fasulyesi tüketebilirsiniz.

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Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini destekler. Boşaltım sistemini temizler ve vücuttaki toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur.

İyi bir aminoasit kaynağıdır. Yapılan araştırmalar, bu besinin DNA hasarını önlediğini ortaya koymuştur. Kanserle mücadelede etkili bir besindir.

Zengin protein kaynağı olduğundan ve lifli yapısından bahsetmiştik. Maş fasulyesi bu sayede tokluk hormonu olan kolesistokinini harekete geçirir. Düzenli olarak tüketildiğinde kilo vermeyi destekler. Diyet listelerinize eklemeniz şiddetle tavsiye edilir.

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Glisemik indeksi düşük bir besindir. Onun için diyabet dostudur diyebiliriz.

Yaşlanmayı geciktirir. Bunu da içerdiği fitoöstrojenler sayesinde yapar. Bu madde ciltte bulunan kolajen miktarını artırır.

Amerka'da yapılan bir çalışmada haftada en az 4 porsiyon tüketenlerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski yüzde 22 düştüğü ortaya konmuştur.

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Cilt ve saç sağlığı için değerli bir besindir. Düzenli olarak tüketimi cilde ve saça parlaklık kazandırır.

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