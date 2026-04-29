Çin’de devlet hastanesine giden Türk'ün ödediği ücret gündem oldu

Sağlık hizmetlerinin maliyeti dünyanın birçok yerinde cep yakarken, Çin’den gelen bir paylaşım “yok artık” dedirtti. Çin’de devlet hastanesine giden bir Türk vatandaşının yaşadığı deneyim sosyal medyada ilgi odağı oldu.

MUAYENE + İLAÇ: 177 TL

Paylaşıma göre kişi, hastanede hem muayene oldu hem de ilaç aldı. Tüm bu işlemler için ödediği toplam tutar ise sadece 177 TL oldu. Üstelik kişinin herhangi bir sağlık sigortasının da olmadığı belirtildi.

“BU PARAYA BU HİZMET” DEDİRTTİ

Çin’de devlet hastanelerinde temel sağlık hizmetlerinin devlet tarafından desteklenmesi sayesinde ücretlerin oldukça düşük olduğu biliniyor. Yabancılar için fiyatlar biraz daha yüksek olsa da, birçok ülkeye kıyasla hâlâ uygun seviyede kalıyor.