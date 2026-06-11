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Vatikan'dan daha büyük! Berlusconi'nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı

Yedi yüzme havuzu, yapay göller, özel sığınak ve Vatikan'dan daha büyük bir arazi... Silvio Berlusconi'nin yıllarca dünya liderlerini ağırladığı efsane malikanesi satışa çıktı. İddialara göre istenen rakam dudak uçuklattı.

Vatikan'dan daha büyük! Berlusconi'nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı
Çiğdem Berfin Sevinç

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'ye ait olan ve yıllarca dünya liderlerini ağırlayan lüks malikâne yeniden gündemde. Sardinya Adası'nda bulunan ünlü Villa Certosa'nın satışa çıkarıldığı öğrenilirken, mülk için konuşulan rakamın 500 milyon euro olduğu iddia edildi.

Berlusconi'nin ölümünün ardından mirasçıları tarafından satışa çıkarılan malikâne, sahip olduğu özelliklerle adeta küçük bir şehir görünümünde.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 1

VATİKAN'DAN DAHA BÜYÜK BİR ALANA YAYILIYOR

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Villa Certosa'nın yüz ölçümü, Vatican City'den bile daha büyük.

Malikânede yedi yüzme havuzu, yapay göller, mağaralar, spa merkezi, şifalı bitki bahçeleri ve olası tehditlere karşı inşa edilmiş özel bir sığınak bulunuyor.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 2

Yüzü aşkın fotoğrafın yayımlandığı Certosa Estate isimli internet sitesi sayesinde kamuoyu, daha önce görülmemiş görüntülerle malikânenin iç ve dış mekanlarını ilk kez detaylı şekilde inceleme fırsatı buldu.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 3

DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLADI

Villa Certosa, Berlusconi'nin başbakanlık yaptığı yıllarda yalnızca bir yazlık ev değil, aynı zamanda diplomatik görüşmelerin yapıldığı özel bir merkez haline geldi.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 4

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve birçok dünya lideri burada ağırlandı.

Bu nedenle villa, uzun yıllar boyunca İtalyan siyasetinin en dikkat çekici adreslerinden biri olarak anıldı.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 5

AYLIK BAKIMI 1 MİLYON EURO

Haberi ilk duyuran yerel medya kuruluşları, malikânenin yalnızca bakım maliyetinin bile aylık 1 milyon euroya ulaştığını aktardı.

Satış sürecinin uluslararası emlak şirketleri tarafından yürütüldüğü belirtilirken, potansiyel alıcılar arasında Arap milyarderler ve ABD'li teknoloji yatırımcılarının bulunduğu öne sürüldü.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 6

BUNGA BUNGA SKANDALLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Villa Certosa, yıllar önce Berlusconi'nin adının karıştığı "Bunga Bunga" partileri nedeniyle de dünya basınının gündemine oturmuştu.

Partilere katılan kadınlardan biri olan ve "Ruby" lakabıyla tanınan Karima El Mahroug'un o dönemde reşit olmadığının ortaya çıkması büyük tartışma yaratmıştı.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 7

Söz konusu olaylar nedeniyle açılan davalar uzun yıllar İtalya'nın gündemini meşgul ederken, Berlusconi bazı davalarda mahkûm edilmiş, daha sonraki süreçlerde ise çeşitli suçlamalardan beraat etmişti.

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 8

Vatikan dan daha büyük! Berlusconi nin evi satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı 9

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Vatikan villa
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