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Çin'de ilginç Karl Marx tartışması

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 20.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Karl Marx’ın 200’üncü yaş günü nedeniyle tüm dünyada çeşitli anma etkinlikleri hazırlanmakta. Çin'de Karl Marx hakkında yayınlanacak biyografik anime ise şimdiden tartışma konusu oldu.

Çin'de ilginç Karl Marx tartışması

Marksizmin kurucusu, Alman düşünür Karl Marx'ın 200. doğum yılı dünya çapında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Çin'de ise, düzenlenen çok sayıda etkinliğin yanında, Marx'ın hayatının anlatıldığı bir de anime vizyona giriyor. Animede, eşi Jenny ile olan aşkından Friedrich Engels'le tanışmasına kadar, Marx'ın hayatı anlatılıyor.

Yakında vizyona gireceği söylenen animenin yayınlanan fragmanı ise şimdiden 300 binden fazla görüntülenme aldı. Fragmanda, Marx ve Engels tarafından hazırlanan 'Das Kapital' isimli eser de görülüyor. Çinli internet kullanıcılarına göre Marx, 'Gereğinden fazla yakışıklı' tasvir edilmiş.

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Anime, Çinli ünlü animasyon şirketi 'Bilibili' tarafından hazırlandı. Bilibili tarafından yapılan açıklanmada, "Marx, hayatı boyunca oluşturduğu ideolojik sistemi dünya çapında uykuda olan işçi sınıfını uyandıran ve dünyanın tarihsel gelişimini derinen etkileyen, büyük bir insandı. O aynı zamanda, et ve kemikten oluşan sıradan bir insandı. Onun, Jenny ile yaşadığı aşk ve Engels'le olan arkadaşlığı sonunda efsane haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

YAKIŞIKLILIK ELEŞTİRİSİ

Ancak bu anime, yayınlanmasının ardından bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Çinli kullanıcılar, hazırlanan animede Marx'ın 'gereğinden fazla yakışıklı' bir dış görünüşe sahip olmasını eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
karl marx anime

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