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Çin futbol kulübü elektrik parasını ödeyemediği için altyapı takımlarını tatile çıkardı

02.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Süper Ligi'nde mücadele eden futbol takımlarından Hıbey FC, antrenman tesislerinin elektrik parasını ödeyemediği için altyapı takımlarını tatile çıkardığını bildirdi.

Çin futbol kulübü elektrik parasını ödeyemediği için altyapı takımlarını tatile çıkardı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunca bilinen sıkıntılar nedeniyle Hıbey FC, antrenman tesisinin elektrik parasını zamanında ödeyememektedir. Operasyon masraflarını kısmak amacıyla 12, 13, 16 ve 17 yaş altı takımlarının oyuncuları 3 Kasım'dan itibaren tatile çıkarılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklama, Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın gayrimenkul şirketi China Fortune'un sahibi olduğu kulübün yeni yatırım bulunana kadar operasyonlarına ara vereceğine dair haberinin ardından geldi.

Kulübün aralıkta yeniden başlayacak olan Süper Lig'de mücadele edip etmeyeceği bilinmiyor.

Hıbey FC'nin bu yıl iflas eden ikinci futbol takımı olacağından endişe ediliyor.

Ev aletleri perakende zinciri Suning'in sahibi olduğu Ciangsu FC futbol takımı, mali sıkıntılar nedeniyle şubatta faaliyetlerini durdurmuştu. İtalyan Inter Milan futbol takımının da hissedarı Suning, Çin Süper Ligi'nde önceki sezonu şampiyon kapayan takımı maliyet kesintisi için kapattıklarını açıklamıştı.

Bir diğer Süper Lig ekibi Tiencin Tienhai, Mayıs 2020'de iflasını açıklamıştı.

Çin Futbol Federasyonu, A Mili Takımın Dünya Kupası Elemeleri Grubu maçları nedeniyle ağustos ve aralık ayları arasında Süper Lig'e ara vermişti.

ÇİN'İN EN DEĞERLİ 7. KULÜBÜ

Forbes dergisine göre Hıbey FC, China Fortune tarafından satın alındığı 2015'te 90 milyon dolar piyasa değeri ve 22 milyon dolar yıllık geliriyle Çin'in en değerli 7. futbol takımı konumunda bulunuyordu.

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Çin
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